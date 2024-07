Prominenter Name: Djourou wird Sportlicher Koordinator der Schweiz

Auf dem Weg zur Heim-EM holt sich die Schweiz einen prominenten Namen dazu: Johan Djourou übernimmt zum 1. Juli den neuen Posten des Sportlichen Koordinators des Frauen-Nationalteams.

Wie der Schweizer Fußballverband (SFV) am Montag mitteilte, bekommt die Direktion Frauenfußball prominente Unterstützung. Johan Djourou übernimmt den neuen Posten des Sportlichen Koordinators der Frauen-Nationalelf zum 1. Juli.

"Ich freue mich sehr und bin stolz darauf, in dieser spannenden Zeit mit der kommenden WEURO25 in der Schweiz zum Stab des Frauen-Nationalteams zu stoßen", erklärt der 37-Jährige in einer Pressemitteilung: "Eine EM in der Schweiz durfte ich 2008 bereits als Spieler erleben. Ich möchte, dass es ein großes Fest für alle wird: die Bevölkerung, die Fans, unsere Spielerinnen und nicht zuletzt die jungen Mädchen in diesem Land, die davon träumen, ihre Idole zu sehen. Ziel ist es, dass die Heim-EM auf den Frauenfußball in der Schweiz einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt."

Neben seiner neuen Funktion bei der Nati wird der einstige Verteidiger auch Projektmanager für das Impulsprogramm "Footura+" im Rahmen der Frauen-Europameisterschaft 2025 sein.

108 Bundesliga-Einsätze für 96 und den HSV

Im Schweizer Fußball ist Djourou fest verankert: In insgesamt 13 Jahren als Nationalspieler lief Djourou 76-mal für die Eidgenossen auf, erzielte dabei zwei Tore und nahm an drei WM- und zwei EM-Endrunden teil. 2006 wurde er nach seinem Nati-Debüt im Rahmen der Swiss Sports Awards zum "Newcomer des Jahres" gekürt.

Ehe Djourou im Sommer 2021 beim FC Nordsjaelland in Dänemark seine Karriere beendet hatte, spielte er unter anderem neun Jahre beim FC Arsenal, machte 14 Bundesliga-Spiele für Hannover 96 und zwischen 2013 und 2017 104 Pflichtspiele für den Hamburger SV. Nach dem Ende der aktiven Laufbahn war Djourou als Trainer bei den U-15-Frauen des FC Lancy tätig sowie als TV-Experte bei RTS und RMC Sport.

Nun folgt die spannende Aufgabe beim Verband. Marion Daube, Direktorin Frauenfußball, ist überzeugt, dass Djourous Engagement seine Wirkung nicht verfehlen wird: "Wir freuen uns sehr, dass mit Johan eine solch bemerkenswerte Persönlichkeit mit Erfahrungen auf höchstem Niveau in der Fußballwelt zu uns stößt. So können wir uns verbandsintern Stück für Stück besser aufstellen und den Erfolg des Nationalteams, auf individueller Ebene unsere Nationalspielerinnen sowie das Vermächtnis der WEURO25 fördern."