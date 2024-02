Prominente Konkurrenz für Schumacher: Auch Button steht im WEC-Fahrerfeld

Ein ehemaliger Motorrad-Weltmeister fährt mit, ein früherer Formel-1-Champion sitzt ebenso im Cockpit wie zahlreiche deutsche Piloten: Wenn Anfang März die Langstrecken-WM an den Start geht, zählte jede Menge Prominenz zum Fahrerfeld.

Für Mick Schumacher wird es nach dem Wechsel in die Langstrecken-WM langsam ernst, und der ehemalige Formel-1-Stammpilot bekommt es auch bei seiner neuen Aufgabe mit großen Namen zu tun. Unter anderem tritt in der Rennserie neben dem 24-Jährigen der frühere Formel-1-Champion Jenson Button (Großbritannien/Porsche) an. Das geht aus der Nennliste für den Auftakt in Katar hervor.

Schumacher startet in der FIA World Endurance Championship (WEC) für Alpine, der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher teilt sich das Auto mit den Franzosen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere. Insgesamt neun Hersteller und 19 Boliden sind in der Hypercar-Klasse am Start, die Saison hat acht Stationen.

Lotterer, Wittmann und Rast sind mit dabei

Los geht es am 2. März mit den 1812 km von Katar, weitere deutsche Fahrer im Feld sind Andre Lotterer (Porsche), Marco Wittmann und Rene Rast (beide BMW). Nicht nur Schumacher und Button haben unter den Piloten eine Formel-1-Vergangenheit, auch Paul Di Resta, Sebastien Bourdais, Daniil Kwjat oder Robert Kubica.

In der für 2024 neu geschaffene LMGT3-Klasse sind 18 Teams dabei, unter anderem sitzt der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi aus Italien für BMW hinter dem Steuer. Klassenübergreifend sind bei den Rennen 14 Hersteller vertreten. Die Vorsaisontests finden vom 24. bis 25. Februar in Doha/Katar statt.