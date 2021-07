Prominente Absage - Geschkes Wunsch - Erster Dopingverdacht

Der Dienstag in Tokio brachte den ersten Dopingverdacht ans Licht, zudem sagte ein Leichtathletik-Olympiasieger ab. Hier finden Sie kompakt die Meldungen des Dienstags ...

+++ Erster Dopingverdacht: Elistratova ausgeschlossen +++

Die ukrainische Triathletin Julija Elistratova ist wegen Dopingverdachts vom olympischen Rennen ausgeschlossen worden. Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Bei der 33-Jährigen war bei einer Kontrolle vom 5. Juni eine verbotene Substanz entdeckt worden, der Triathlon-Weltverband war darüber am 24. Juli informiert worden. Jelistratowa ist nun vorläufig gesperrt und hat das Recht, die B-Probe analysieren zu lassen.



+++ Leichtathletik: Makhloufi sagt ab +++

Taoufik Makhloufi, 1500-Meter-Olympiasieger von 2012, hat seinen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Wegen einer Knieverletzung sei er nicht in Topform und verzichte schweren Herzens auf den Flug nach Japan, teilte der 33 Jahre alte Algerier am Montag auf Facebook mit. Er habe schon seit längerem Probleme mit dem Knie, bis zuletzt habe er auf einen Start gehofft. Nun will er sich auf 2022 und die WM in den USA konzentrieren. Makhloufi hatte 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Silber über 800 und 1500 Meter gewonnen.

+++ Wunsch nach "Freundin, Hund, Bier" - Geschke setzt Quarantäne zu +++

Radprofi Simon Geschke setzt die Corona-Quarantäne bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht nur mental, sondern auch physisch zu. "Mir geht es mittlerweile vor allem körperlich nicht so gut, und ich glaube, das liegt eher nicht an Covid-19. Mir tut vor allem der Rücken weh vom vielen im Bett Liegen. Mir fehlt auch Sonnenlicht, mir fehlt Bewegung, mir fehlt frische Luft, wir dürfen hier ja nicht mal die Fenster öffnen", erzählte Geschke in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag). Der 35 Jahre alte Routinier war vor dem olympischen Straßenrennen positiv getestet worden und ist seither in Tokio isoliert.



In dem Hotel sei das Essen "leider eine Katastrophe", schilderte der Radprofi, der sich nach eigener Aussage vegan ernährt. "Es gibt kein Obst, ein bisschen Gemüse, von der Qualität her wie im Flugzeug. Im Grunde esse ich seit vier Tagen Reis mit Sojasauce." Nach seiner Rückkehr in die Heimat, die vorbehaltlich negativer Corona-Tests frühestens am Sonntag ansteht, freue er sich auf ein Bier, seinen Hund und seine Freundin. "Wobei die Reihenfolge eher lauten müsste: Freundin, Hund, Bier. Und dann gehe ich erst mal richtig schlafen."

+++ Fischer wünscht Werth die historische Ablösung +++

Die frühere Kanutin Birgit Fischer hätte kein Problem mit einer Ablösung als erfolgreichste deutsche Olympia-Teilnehmerin. "Es wird Zeit für jemand anderes, ich war das jetzt sehr lange", sagte Fischer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Denn Dressurreiterin Isabell Werth (52) kann bei den Olympischen Spielen in Tokio mit zwei weiteren Goldmedaillen zu Fischer aufschließen, die acht Olympiasiege auf ihrem Konto hat. Die erste Gold-Chance für Werth bietet sich am Dienstag (10.30 Uhr MESZ) mit der Mannschaft. Die Reiterin und die sieben Jahre ältere frühere Ausnahmekanutin hätten dann jeweils achtmal olympisches Gold und viermal Silber gewonnen.



Die Olympiasiege sieben und acht "wünsche ich ihr", sagte Fischer: "Isabell Werth ist eine Frau, die so viel geleistet hat. Sie ist Trainerin und Sportlerin zugleich - so wie ich auch. Nur dass ich nicht ein Pferd, sondern mich trainiert habe." Fischer holte ihre Olympiasiege in einem Zeitraum von Moskau 1980 bis Athen 2004. Werth triumphierte erstmals 1992 in Barcelona mit ihrem fast schon legendären Pferd Gigolo. "Das ist eine großartige Leistung. Sie ist so lange dabei, das muss man erst mal schaffen", sagte Fischer. "Jeder, der zu Olympia fährt, muss ein hohes Maß an körperlicher und geistiger Fitness haben. Egal in welcher Sportart."

