Prolog-Sieger Hayter gewinnt die zweite Etappe der Tour de Romandie

Radprofi Ethan Hayter hat sich bei der 75. Tour de Romandie seinen zweiten Etappensieg gesichert. Nikias Arndt konnte sich in den Top Ten platzieren.

Hayter präsentiert sich weiter in starker Verfassung. Der Brite vom Team Ineos Grenadiers, der schon beim Prolog triumphiert hatte, setzte sich am Donnerstag auch bei der zweiten Etappe mit Start und Ziel in Echallens durch.

Bester deutscher Fahrer im Massensprint nach 168,2 km war Nikias Arndt (Buchholz/DSM) auf Platz sieben. Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) überquerte als 35. die Ziellinie.



Die Führung in der Gesamtwertung behauptete der Australier Rohan Dennis (Jumbo-Visma), zweiter beim Prolog und auch Zweiter bei der ersten Etappe.

Am Samstag und Sonntag fällt dann in den Bergen die Entscheidung um den Gesamtsieg.

2. Etappe in Echallens/Schweiz (168,20 km)

1. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 4:04:55 Std.; 2. Jon Aberasturi Izaga (Spanien) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 4. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 5. Sean Quinn (USA) - EF Education-EasyPost; 6. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert; 7. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 8. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team; 9. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe; 10. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Jumbo-Visma; ... 35. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 60. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 70. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe; 82. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 2:51 Min.; 103. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 4:50; 129. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 9:06

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma 8:34:43 Std.; 2. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe + 14 Sek.; 3. Mauro Schmid (Schweiz) - Deceuninck-Quick-Step + 18; 4. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates; 6. Mikkel Froelich Honore (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step; 7. Patrick Bevin (Neuseeland) - Israel-Premier Tech + 20; 8. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 21; 9. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 23; 10. Marc Hirschi (Schweiz) - UAE Team Emirates + 24; ... 31. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 41; 33. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 43; 65. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 3:47 Min.; 66. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 4:48; 67. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 5:06; 111. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 15:43; 122. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 20:12