Prolog: Schachmann schlägt sich gut bei Hayters Sieg

Nach rund zweimonatiger Wettkampfpause hat sich Deutschlands Straßenrad-Meister Maximilian Schachmann mit einer starken Leistung bei der Tour de Romandie zurückgemeldet.

AFP via Getty Images

Der 28 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe belegte am Dienstag beim Prolog der 75. Tour de Romandie in der Westschweiz Platz fünf.

Beim 5,12 Kilometer langen Einzelzeitfahren durch Lausanne war Schachmann 13 Sekunden langsamer als der britische Tagessieger Ethan Hayter. Dessen walisischer Ineos-Teamkollege und Titelverteidiger Geraint Thomas wurde mit zehn Sekunden Rückstand Vierter. Nach einer Corona-Erkrankung Ende Januar sowie einem schweren Infekt im März war Schachmann in diesem Jahr lediglich bei Paris-Nizza Anfang März am Start. Die französischen Fernfahrt musste der zweimalige Gesamtsieger jedoch nach der dritten Etappe beenden.

Mit Neo-Profi Georg Steinhauser (20) als Achter fuhr in Lausanne ein weiterer Deutscher in die Top-Ten.

Die erste Etappe der sechstägigen WorldTour-Rundfahrt führt am Mittwoch über 178 Kilometer von La Grande Beroche nach Romont. Zu Ende geht das Rennen, das als bis dato einziger Deutscher Andreas Klöden im Jahr 2008 gewinnen konnte, am Sonntag in Villars.

Prolog Lausanne/Schweiz - Lausanne/Schweiz (5,12 km):

1. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 5:52 Min.; 2. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma + 4 Sek.; 3. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe + 10; 4. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 5. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 13; 6. Matteo Sobrero (Italien) - BikeExchange; 7. Ethan Vernon (Großbritannien) - Deceuninck-Quick-Step + 14; 8. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 9. Mauro Schmid (Schweiz) - Deceuninck-Quick-Step; 10. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates

Gesamtwertung Einzel, Stand nach dem Prolog:

