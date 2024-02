Prokop im Interview: "Vielleicht ist das wieder so ein Moment, der uns im Nachhinein viel bringen wird"

Im Frühjahr ließ Überraschungsteam TSV Hartberg im Kampf um die Meistergruppe Federn und wartet nach der Winterpause noch auf den ersten Sieg. Spielmacher Dominik Prokop beunruhigt das aber keineswegs, wie er im kicker-Interview erklärt.

Dominik Prokop will mit dem TSV Hartberg in die Meistergruppe. GEPA pictures

Mit 29 Punkten und Tabellenplatz vier überraschte der TSV Hartberg im vergangenen Herbst ganz Fußball-Österreich und erarbeitete sich eine sehr gute Position im Rennen um die Meistergruppe. Im neuen Jahr kam aber bislang nur mehr ein Punkt dazu, während die Konkurrenz fleißig ihre Zähler sammelte.

Das macht aber in der Oststeiermark noch niemanden groß nervös, wie Spielmacher Dominik Prokop im Interview mit dem kicker klarstellt. Vielmehr gibt sich der 26-jährige Offensivspieler weiter zuversichtlich, dass man die benötigten Punkte für den Sprung ins obere Play-off noch machen wird.

Das Frühjahr verlief mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen nicht nach Wunsch. Hat der Trainer Ihnen und Ihrer Mannschaft Extra-Training aufgebrummt?

(Lacht) Nein, nein. Wir haben uns aber natürlich nach den ersten beiden Runden die Sachen angesehen, die wir besser machen hätten können und zukünftig auch sollen. Da sind wir auf einiges eingegangen und haben unsere Spielidee weiter verfestigt. Davon lassen wir uns auch nicht durch zwei sieglose Spiele abbringen.

Wie bewerten Sie allgemein die Leistungen Ihres Teams in den ersten beiden Frühjahrsspielen?

Wir hatten mit der Austria auswärts und dem LASK zuhause gleich zwei starke Gegner und das war daher sicher kein einfaches Auftaktprogramm. Gegen die Austria war viel mehr drinnen, vor allem nach dem frühen 1:0 und der Chance auf das 2:0. Alles in allem haben wir einige Aktionen zu unsauber ausgespielt und dann zu einfache Gegentore bekommen. Gegen den LASK müssen wir uns ehrlich eingestehen, dass wir nicht das bessere oder gefährlichere Team waren. Da haben wir im Herbst schon bessere Leistungen gezeigt.

Sie haben die Wahrnehmung der anderen Mannschaften angesprochen. Wie sieht es mit der Eigenwahrnehmung aus? Hat der erfolgreiche Herbst etwas mit der Mannschaft gemacht?

Natürlich ist die Zielsetzung vor dem Frühjahrsauftakt eine andere gewesen als im Sommer, wo wir einen mittelkleinen Umbruch hatten, viele erfahrene Spieler weggegangen sind und wir uns erst finden mussten. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen und die letzten Jahre gingen ja doch immer gegen den Abstieg. Deswegen wollen wir nicht übermütig werden, wir wissen, dass wir eine gute Ausgangssituation und alles in der eigenen Hand haben. Die letzten drei Spiele werden uns da nochmal alles abverlangen und wir sind uns dessen bewusst, dass es auf keinen Fall leichter wird.

Durch den starken Herbst haben wir uns bei den Klubs sowie der Öffentlichkeit eine andere Wahrnehmung erarbeitet, das ist auch gut so und haben wir uns verdient. Das wollen wir jetzt bestätigen. Dominik Prokop

Beim Abschluss zeigte man sich im Frühjahr unglücklich, in der Defensive fehleranfällig. Fehlt der Mannschaft eine gewisse Leichtigkeit, da man nun nicht mehr die Außenseiterrolle bekleidet?

Das glaube ich nicht. Das Trainerteam tut da gut daran, uns an die Vergangenheit zu erinnern und es gar nicht erst zuzulassen, dass wir übermütig werden könnten bzw. dass wir etwas zu verlieren hätten. Hätte uns jemand vor Saisonbeginn gesagt, dass wir nach 19 Runden so gute Karten für das obere Play-off haben, hätten wir das sofort unterschrieben. Wir haben einen super Herbst gespielt, aber diese Leistungen müssen wir jetzt wieder zeigen. Was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Jetzt heißt es, die kommenden Aufgaben anzunehmen und Punkte zu holen. Durch den starken Herbst haben wir uns bei den Klubs sowie der Öffentlichkeit eine andere Wahrnehmung erarbeitet, das ist auch gut so und haben wir uns verdient. Das wollen wir bestätigen.

Die Konkurrenz schläft nicht. Aus dem Fünfergespann im Kampf um ein Meistergruppenticket hat Hartberg die wenigsten Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt. Sorgt das für zusätzlichen Druck? Oder kann man das gut ausblenden?

Da wir noch immer eine gute Ausgangslage haben, ist der Druck nicht allzu groß. Wir hätten uns das Leben mit besseren Ergebnissen in den ersten beiden Spiele etwas leichter machen können, aber das ist halt jetzt so. Am Anfang der Saison haben wir auch in den ersten beiden Spielen jeweils eine Führung aus der Hand gegeben und nur Remis gespielt. Das war ebenso ein einschneidender Moment, der uns enger zusammengeschweißt hat und wo wir uns gesagt haben: Jetzt erst recht! Vielleicht ist das nun wieder so ein Moment, der uns im Nachhinein viel bringen wird. Wir wollen uns da gar nicht zu sehr auf die Ergebnisse der anderen konzentrieren, sondern bei uns bleiben. Mit einem Dreier in Altach sieht die Situation schon wieder ganz anders aus.

Mit 30 Toren stellen Sie und Ihr Team die drittbeste Offensive der Liga. Im Frühjahr erzielte man bisher nur zwei Tore. Ist der Abgang von Christoph Lang deutlich spürbar?

Ich denke gegen die Austria sind wir zu einigen guten Möglichkeiten gekommen und hatten unsere Torchancen. Es hat nur leider an der Effizienz gefehlt oder der letzte Pass ist nicht gut angekommen. Natürlich tut der Abgang von Christoph Lang weh, weil er ein super Typ ist, der viel positive Energie in die Mannschaft gebracht hat. Wir haben aber genügend Qualität in der Mannschaft, um das aufzufangen. Im Herbst ist z.B. Ruben Providence nicht so zum Zug gekommen, er hat aber in der letzten Saison im Frühjahr eine Top-Rückrunde gespielt und viele Tore erzielt. Da können wir so einen Abgang als Mannschaft sicher gut kompensieren.

Zusätzlich stieß auch Onurhan Babuscu als Ersatz zur Mannschaft. Was sind Ihre bisherigen Eindrücke von ihm?

Man sieht schon, dass er mit dem Ball wirklich eine Riesenqualität hat. Er ist ein sehr intelligenter Spieler mit einer super Technik, der sich schon sehr gut bei uns eingelebt hat. Er ist ein super Typ menschlich und ich bin gespannt, was er uns noch alles zeigen wird. Ich erwarte mir, dass er - wenn er die nötige Zeit zur Integration bekommt - uns richtig helfen wird.

Wie wichtig war, dass Maximilian Entrup schlussendlich beim Klub geblieben ist? Hätte die Mannschaft so einen Aderlass im Angriff verkraftet?

Jeder Abgang tut natürlich weh, aber Max ist unser Topscorer und er wäre wirklich auch schwer zu ersetzen gewesen. Er ist sehr wichtig für uns, hat auch direkt gegen die Austria wieder getroffen und wir sind als Mannschaft sehr froh, einen Spieler von seiner Qualität weiter bei uns in der Mannschaft zu haben.

Hätten Sie ihm den Sprung ins Ausland nach nur einem halben Jahr in Hartberg zugetraut?

Auf jeden Fall. Ich sehe ihn nun seit einem halben Jahr fast jeden Tag und habe auch schon früher mit ihm in der Austria-Akademie zusammengespielt. Ich weiß, wozu er imstande ist und er hat sich einfach wahnsinnig gut entwickelt. Auch abseits seiner Tore. Er hat gute Bewegungen, seine Laufwege und wie er ins Spiel eingebunden ist, ist top und das macht ihn sehr stark. Da hätte ich ihm diesen Schritt definitiv zugetraut.

Sie persönlich sind jetzt seit einem Jahr in Hartberg. Nachdem Ihre Karriere zuvor etwas gestockt hat, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer bisherigen Zeit in der Oststeiermark?

Ich fühle mich wirklich wohl in der Mannschaft und im gesamten Umfeld vom Verein. Obwohl ich ein Typ bin, der selten zufrieden ist, bin ich hier schon wirklich zufrieden. Es war sehr wichtig, dass ich wieder Stabilität und Konstanz in meiner Karriere gefunden habe. Ich denke, ich habe einen guten Schritt gemacht, gute Leitungen gezeigt und hoffentlich der Mannschaft geholfen, sodass wir nun da stehen, wo wir stehen. Aber ich will natürlich noch mehr zeigen.

Sie meinten in der Vergangenheit, eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen zu wollen. Wie weit sind Sie Ihrer Meinung nach in dieser Hinsicht schon?

Ich denke, dass ich hier auf einem ganz guten Weg bin. Natürlich kann ich mir von einigen Spielern noch etwas abschauen, was die Rolle als Führungspersönlichkeit angeht. Aber ich habe mir durch meine Art ein ganz gutes Standing innerhalb der Mannschaft aufgebaut, gehe gerne voran und habe da einen wichtigen Schritt gemacht. Es hat sich bei mir persönlich im Kopf auch in den letzten zwei, drei Jahren viel getan durch die ganzen Tiefs, das hat mich wirklich reifer werden lassen. Da bin ich guter Dinge, weiter in diese Führungsrolle hineinzuwachsen.

Nur beim Toreschießen sind Sie mit Ihrer Ausbeute von zwei Treffern wohl nicht allzu zufrieden? Oder kann man das mit den vielen Assists gut kompensieren?

Das auf jeden Fall, obwohl ich Assists genauso sehr wie Tore mag (lacht). Die zwei Tore bisher sind aber zu mager für mich, vor allem weil ich doch einige gute Chancen hatte, wo das ein oder andere Tor mehr hätte fallen können. Das ist doch der größte Kritikpunkt an mich selbst, den ich in dieser Saison habe. Darauf liegt auch mein Fokus in der Rückrunde, dass ich öfters anschreibe, aber auch nicht auf die Assists vergesse. Denn die helfen der Mannschaft natürlich genauso.

Das können Sie direkt in den kommenden Spielen angehen. Gegen Altach und die WSG Tirol stehen zwei vermeintlich leichtere Aufgaben als zu Beginn des Frühjahrs an. Darf man sich hier durchaus zutrauen, zwei Siege zu erwarten?

Wenn man in die Meistergruppe kommen will - und den Anspruch haben wir mittlerweile - dann denke ich, muss man in diesen Spielen, ohne überheblich zu wirken, von mindestens vier bis sechs Punkten reden. Von Pflichtsiegen würde ich nicht sprechen, weil das im Fußball doch so eine Sache ist. Die Bayern hatten jetzt in letzter Zeit auch ein paar Pflichtsiege zu holen und das funktionierte auch nicht so gut. (lacht) In diesem Geschäft schenkt dir niemand etwas, du musst dir alles hart erarbeiten und die beiden kommenden Auswärtsspiele werden uns wieder alles abverlangen. Dessen sind wir uns bewusst, aber wir werden mit derselben Überzeugung auftreten, wie wir es auch bis jetzt in dieser Saison getan haben.

Was wird notwendig sein, um an diese Überzeugung und den Tugenden aus dem Herbst anschließen zu können?

Wir müssen einfach ruhig weiterarbeiten. Wir hatten jetzt nicht den Start, den wir uns gewünscht haben, aber im Endeffekt hat sich an unserer Situation nicht viel geändert. Wir haben immer noch gute Karten, in die Top sechs zu kommen und können selbst dafür sorgen. Die Auslosung in den kommenden Runden spricht auch eher für uns, weil die anderen Konkurrenten doch auch direkte Duelle gegeneinander haben. Deswegen dürfen wir da nicht frustriert den Punkten aus den ersten beiden Spielen nachtrauen. Wir wissen, woran es lag, wissen, was wir besser machen müssen und daran arbeiten wird. Dann werden wir perfekt vorbereitet in die Spiele gehen und schauen, was dabei herauskommt. Klar ist: Wir wollen da hoch!

Wenn wir unsere Chancen effizient nutzen und defensiv so konsequent verteidigen wie zuletzt gegen den LASK, bin ich mir sicher, dass wir da drei Punkte holen. Dominik Prokop

Während man gegen die WSG einen klaren 3:0-Sieg im Hinspiel feiern konnte, gab es gegen Altach im Herbst nur ein torloses Unentschieden. Wie will man den Riegel der Vorarlberger diesmal knacken, um drei wichtige Punkte zu holen?

Wir haben Spieler vorne drinnen, die den Unterschied ausmachen und die mit einem besonderen Moment bzw. einem Dribbling so ein Abwehrbollwerk auch aushebeln können. Ich bin mir sicher, dass wir zu unseren Chancen kommen werden. Wenn wir diese effizient nutzen und defensiv so konsequent verteidigen wie zuletzt gegen den LASK, bin ich mir sicher, dass wir da drei Punkte holen.

Ihre Bilanz gegen Altach wollen Sie mit sechs Niederlagen und nur einem Sieg in acht Duellen wohl auch verbessern?

Was, wirklich? Boah, das habe ich gar nicht gewusst. Danke, dass Sie mir das sagen, das ist dann nochmal ein anderer persönlicher Anreiz, hier für einen Sieg zu sorgen. Das ist ja eine grauenhafte Statistik (lacht). Aber stimmt, bei meinem ersten Spiel mit Hartberg haben wir gegen sie Unentschieden gespielt und als wir dann gewonnen haben, habe ich verletzt gefehlt. Mit der Austria war Altach damals auch so ein bisschen unser Angstgegner. Puh, dann ist da auf jeden Fall noch eine Rechnung offen (lacht).