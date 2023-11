Prohaska über Nagelsmann-Signal an Trapp: "Diese Aktion ist erbärmlich"

Hat Julian Nagelsmann seinen Keeper Kevin Trapp aufgefordert, eine Verletzung zu simulieren? Genau das werfen österreichische TV-Experten dem Bundestrainer vor.

Es läuft die 51. Minute im Spiel zwischen Österreich und Deutschland im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Gastgeber führen mit 1:0 und spielen seit dem Platzverweis für DFB-Kicker Leroy Sané (49.) in Überzahl. Der Ball liegt im deutschen Strafraum zum Abstoß bereit, doch plötzlich signalisiert Kevin Trapp, er habe Probleme und müsse behandelt werden.

Schiedsrichter Slavko Vincic (Serbien) unterbricht die Partie, Betreuer kommen aufs Feld, Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt die kurze Pause, um seinen verbliebenen neun Feldspieler neue taktische Anweisungen zu geben. So weit, so normal. Oder doch nicht?

Die Empörung in Österreich über besagte Szene ist groß, auch am Tag des verdienten 2:0-Sieges über den Nachbarn. Der Grund: TV-Bilder sollen belegen, dass Nagelsmann Trapp in jener 50. Minute dazu aufgefordert habe, eine Verletzung vorzutäuschen, damit er taktische Anweisungen geben kann. "Diese Aktion ist erbärmlich", schimpfte Herbert Prohaska im ORF. "Sowas macht man einfach nicht."

Wimmer nach Griff an den Oberschenkel für ein Spiel gesperrt

Offiziell geäußert hat sich im deutschen Lager bislang niemand zu der Szene. Doch die Indizienlage scheint eindeutig, sind die Rufe und Gestik des Bundestrainers von den TV-Kameras eingefangen worden.

Der frühere VfB-Stuttgart-Trainer Patrick Wimmer wurde in Österreich für eine ähnliche Gestik vor kurzem zu einer Ein-Spiel-Sperre (auf Bewährung) verurteilt: Im Wiener Derby hatte der jetzige Austria-Trainer seinen Torwart Christian Früchtl mit einem Griff an den hinteren Oberschenkel signalisiert, zu Boden zu gehen.

Früchtl folgte der Anweisung. Der Strafsenat der österreichischen Bundesliga wertete die Aktion als "Verletzung des Fairplay-Gedanken".

Ähnliche Konsequenzen drohen Nagelsmann nach aktuellem Stand allerdings nicht.