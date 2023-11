Prognose zum Stadtderby: "Alles rechnet eigentlich mit einem St.-Pauli-Sieg"

Was geht, 2. Liga? - Vorschau aufs Hamburger Stadtderby 30.11.2023

1:09Zum ersten Mal geht der FC St. Pauli als Tabellenführer in ein Duell mit dem großen Rivalen HSV ins Hamburger Stadtderby. In der großen Vorschau aufs Spiel geben Ex-St.-Pauli- und HSV-Profi Christian Rahn und kicker-Reporter Sebastian Wolff ihre Tipps zur Partie ab. Die ganze Folge "Was geht, Bundesliga?" gibt es auf dem YouTube-Kanal des kicker.