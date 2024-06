Profivertrag für U-19-Nationalspieler: Schalke baut auf Grüger

Der FC Schalke 04 hat U-19-Nationalspieler Max Grüger mit einem Profivertrag ausgestattet. Es ist eine bewusste Entscheidung, die Marc Wilmots auch begründet.

Fünf externe Neuzugänge hat der FC Schalke 04 für die kommende Saison bereits präsentiert. Neben Anton-Leander Donkor (Abwehr, Eintracht Braunschweig), Adrian Gantenbein (Abwehr, FC Winterthur), Janik Bachmann (Mittelfeld, FC Hansa Rostock), Ron-Thorben Hoffmann (Tor, Eintracht Braunschweig) und Amin Younes (Sturm, vereinslos) soll mit Max Grüger aber auch ein Spieler aus der eigenen Jugend seine Chance erhalten.

Der defensive Mittelfeldspieler hat am Donnerstag seinen ersten Profivertrag auf Schalke unterschrieben. Der deutsche U-19-Nationalspieler setzte seine Unterschrift unter einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Grüger erst der Anfang?

Ein bewusster Schritt, wie Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung bestätigt: "Mit der Vertragsverlängerung von Max Grüger gehen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Wir wollen wieder vermehrt auf eigene Talente setzen und diese bestmöglich weiterentwickeln, bis sie den Sprung in den Lizenzbereich schaffen."

Grüger erfüllt die Entscheidung des Vereins mit Stolz, "dass ich die Möglichkeit bekomme, mich weiterhin zeigen und gleichzeitig den nächsten Schritt machen zu können. Dafür bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar." Vor Grüger wurden bereits Emmanuel Gyamfi, Tristan Osmani, Vitalie Becker und Taylan Bulut in den Profi-Kader hochgezogen.

Deutscher Meister 2022 - Auch beim 1:5 gegen Dänemark dabei

Der gebürtige Gelsenkirchener Grüger hatte bereits im Januar 2024 im Winter-Trainingslager der Lizenzmannschaft im portugiesischen Albufeira für längere Zeit Profiluft schnuppern dürfen. Das S04-Trikot trägt der Rechtsfuß seit mittlerweile zwölf Spielzeiten, seit 2012 durchlief Grüger in der Knappenschmiede sämtliche Nachwuchsteams.

In der Saison 2021/22 war Grüger auch Teil der erfolgreichen U-17-Mannschaft, die sich am Ende einer überragenden Spielzeit mit dem Gewinn der Meisterschaft im Nachwuchs krönen durfte.

In der gerade abgelaufenen Spielzeit kam das große Mittelfeldtalent in 24 Partien in der A-Junioren-Bundesliga sowie in vier Begegnungen im DFB-Pokal der Junioren zum Einsatz. Auch dem DFB blieben die Leistungen Grügers nicht verborgen. Das letzte seiner insgesamt sieben Länderspiele im Trikot der U-19-Nationalmannschaft absolvierte er vor zwei Wochen gegen Dänemark. Bei der 1:5-Niederlage stand Grüger in der Startelf von Christian Wörns, ehe er nach 45 Minuten ausgewechselt wurde.