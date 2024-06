Profivertrag für Kölns Pauli

Der 1. FC Köln hat Talent Julian Pauli mit einem "langfristigen Lizenzspielervertrag" ausgestattet. Der 18-jährige Verteidiger, der in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund spielte, kam im Sommer 2021 zum FC und wurde in der Saison 2022/23 mit der U 19 der Kölner DFB-Pokalsieger der A-Junioren. In der Zukunft soll Pauli den Durchburch bei den Profis schaffen.