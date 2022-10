Profivertrag für Fortuna-Talent: "Bringt interessante Mischung mit"

Fortuna Düsseldorf hat U-19-Spieler Elione Fernandes Neto mit einem Profivertrag ausgestattet. Für den Youngster gingen zuletzt gleich mehrere Träume in Erfüllung.

"In den vergangenen Monaten sind gleich mehrere Träume für mich in Erfüllung gegangen": Fernandes Neto. IMAGO/Vitalii Kliuiev

"Wir freuen uns, mit Elo ein weiteres Talent aus unserem NLZ an uns binden zu können", kommentiert Sportdirektor Christina Weber. "Er bringt eine sehr interessante Mischung aus fußballerischen Qualitäten und physischen Attributen mit. Sowohl im Training als auch in seinen bisherigen Einsätzen hat er sein Potenzial bereits mehr als angedeutet und wir als Verein dokumentieren damit einmal mehr die hohe Durchlässigkeit und den Weg, den wir in Zukunft gehen wollen." Über die Vertragslaufzeit machte der Verein indes keine Angaben.

Der 17-jährige Mittelfeldspieler kam 2021 von Fortuna Köln nach Düsseldorf. In dieser Saison feierte er bereits sein Debüt in der 2. Bundesliga und hat drei Einwechslungen in seiner Bilanz. Am 12. Spieltag durfte er gegen den 1. FC Nürnberg eine halbe Stunde sein Talent zeigen. Allerdings soll er auch künftig vor allem in der U 19 zum Einsatz kommen.

"In den vergangenen Monaten sind gleich mehrere Träume für mich in Erfüllung gegangen. Nach der Vorbereitung mit den Profis konnte ich mein Debüt in der 2. Bundesliga feiern und nun meinen ersten Profivertrag unterschreiben" wird der glückliche Fernandes Neto von der Fortuna zitiert.