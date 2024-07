Profitiert auch die Roma? Bergamo leiht Zaniolo für 6,4 Millionen Euro aus

Atalanta Bergamo rüstet seinen Kader für die herausfordernde Saison 2024/25 weiter auf: Die Leihe von Nicolo Zaniolo ist dem amtierenden Europa-League-Sieger 6,4 Millionen Euro wert. Dass die Kaufpflicht greift, hofft indes auch ein Ligakonkurrent.

Für die hohen Hürden, die in der Saison 2024/25 warten, hat Atalanta in diesem Sommer bereits ordentlich Geld in die Hand genommen. Neben der Festverpflichtung von Charles de Ketelaere für rund 22 Millionen Euro zahlte der Champions-League-Starter auch zwölf Millionen Euro für Evertons Innenverteidiger Ben Godfrey.

Am Freitag wurde dann auch die Leihe von Nicolo Zaniolo offiziell. Galatasaray machte wie gewohnt öffentlich, welche Summe Bergamo für den Offensivspieler hinlegen muss. Für das Leihjahr werden 6,4 Millionen Euro fällig. Werden die Bedingungen für eine in den Leihvertrag integrierte Kaufpflicht erfüllt, werden weitere 15,5 Millionen Euro, zu denen 2,5 Millionen Euro an Boni hinzukommen könnten, fällig.

Nach italienischen Medienberichten greift die Klausel, wenn Zaniolo mindestens 60 Prozent der Pflichtspiele Atalantas bestreitet. Dessen Vertrag in Istanbul läuft noch bis 30. Juni 2027.

Mittelfußbruch lässt EM-Traum platzen

Der amtierende türkische Meister, der sich von der Zaniolo-Verpflichtung im Winter 2023 für insgesamt 15 Millionen Euro mehr versprochen hatte, würde im Fall der Fälle noch ein Transferplus mit dem 25-Jährigen erwirtschaften. Für Zaniolo ist es indes der vierte Verein in weniger als zwei Jahren.

Nach 128 Pflichtspielen für die Roma (24 Tore, 18 Assists) hatte er zwölf für Galatasaray (fünf Treffer, eine Vorlage) bestritten, ehe ihn Cimbom in die Premier League weiterreichte. In der vergangenen Saison spielte Zaniolo unter Trainer Unai Emery für Aston Villa, das ihn 39-mal einsetzte (drei Tore).

Im Mai dann hatte sich Zaniolo einen Mittelfußbruch zugezogen, der seinen Traum von der EM-Endrunde in Deutschland platzen ließ. Nun wagt er einen neuen Anlauf in Bergamo. Auch die Roma hofft, dass die Serie-A-Rückkehr gelingt. Aus einem simplen Grund: Beim Verkauf Zaniolos gen Bosporus hatten sich die Giallorossi eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent sichern lassen.