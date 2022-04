Nach fünf Jahren endet die Ära von Max Kothny (25) in München. Der Geschäftsführer erklärt, wie er die Zukunft des Vereins sieht.

Am 1. Mai beginnt für Max Kothny ein neuer Lebensabschnitt. Nach fünf intensiven Jahren als Geschäftsführer bei Türkgücü München, die mit der Insolvenz und der Einstellung des Spielbetriebs in der 3. Liga unrühmlich zu Ende gegangen waren, tritt der 25-Jährige seinen neuen Posten als Manager des französischen Traditionsvereins AS Nancy an. Auch dort brodelt es seit dem Abstieg aus der 2. Liga am vergangenen Wochenende bereits an der Basis. Schon vor seinem Amtsantritt schlägt Kothny dort Ablehnung entgegen.

Was er besser machen will? "Auch wenn ich meine Position immer klar vertreten habe, hätte ich vielleicht intern öfters meinen eigenen Willen durchsetzen müssen. Zum Beispiel hätte ich mehr auf Nachhaltigkeit bestehen müssen als immer nur auf den schnellen Erfolg zu schauen", benannte Kothny im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) einen Fehler, den er sich ankreidet.

Wir sind immer noch der dritthöchste Münchner Verein und müssen trotzdem um eine Spielstätte betteln. Max Kothny

Bis zuletzt hat der Geschäftsführer die Planungen bei Türkgücü vorangetrieben. Gesucht wird aktuell ein Stadion. "Wir sind trotz des Abstiegs immer noch der dritthöchste Münchner Verein und müssen trotzdem um eine Spielstätte betteln. So war der SC Fürstenfeldbruck der einzige Verein, der seine Unterstützung angeboten hat, weil er selbst ein gebranntes Kind ist. Wir hatten dort bereits einen Termin mit dem Verband. Es gibt allerdings noch einige Dinge zu klären", berichtete Kothny.

Und wie sieht er die Zukunft des Vereins? "Ich hoffe, dass es dem Verein jetzt gelingt, einen Kader aufzustellen, der in der Regionalliga bestehen kann. Sollten sie absteigen, wäre auch die Bayernliga für die nächsten Jahre eine gute Heimat. Dort herrscht ein gutes Leistungsniveau. Profifußball wird es wohl bei Türkgücü nicht mehr geben. Das Ziel sollte sein, sich in einigen Jahren mit gewachsenen Strukturen in der Regionalliga zu etablieren."