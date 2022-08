Profi-Vertrag für Dresdens Saliger: "Wir trauen ihm den Sprung zu"

Drittligist Dynamo Dresden bindet mit Jonas Saliger ein Offensivtalent aus den eigenen Reihen. Der erste Profi-Vertrag des 18-Jährigen ist bis 2025 datiert.

Sammelte schon Erfahrung in der U-19-Bundesliga und in Testspielen für die SGD: Jonas Saliger. IMAGO/Picture Point

Im Sommer-Trainingslager hat Jonas Saliger offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Der Mittelfeldspieler ist das zweite Dynamo-Talent, das binnen weniger Woche einen Profivertrag unterzeichnet - zuvor hatte der Absteiger auch Paul Lehmann an die Profis gebunden.

Saliger soll bei Dynamo langsam herangeführt werden

Saliger ist seit 2019 im Nachwuchs der Schwarz-Gelben und soll künftig langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden. Mit der U 19 soll er am Sonntag zunächst einmal gegen den Hamburger SV in die U-19-Bundesliga-Saison starten. Langfristig hält Dresden aber große Stücke auf seinen Youngster.

"Wir möchten ihn weiterhin bestmöglich unterstützen und trauen ihm perspektivisch den Sprung in unseren Profibereich zu", wird Ralf Becker, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung zitiert. "Jonas ist ein dynamischer und technisch versierter Offensivspieler, der bereits in der Junioren-Bundesliga mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat."

Obwohl ein Einsatz am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in der 3. Liga gegen Viktoria Köln noch zu früh kommt, habe Saliger auch in den Testspielen für die erste Mannschaft bereits sein Können aufblitzen lassen.