Profi-Erfahrung für Mannschaft und Trainerteam: Bayern Alzenau holt Daniel Endres zurück

Dem FC Bayern Alzenau ist ein kleiner Transfercoup gelungen. Der Hessenligist holt Daniel Endres vom FSV Frankfurt zurück nach Unterfranken. Der Ex-Profi soll seine Erfahrung auch ins Trainerteam einbringen.

Daniel Endres ist beim FC Bayern Alzenau kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2019/20 stand der mittlerweile 37-jährige Torhüter zwischen den weiß-blauen Pfosten. Nach zwei Spielzeiten als Nummer eins des FSV Frankfurt (Vertragsende) kehrt der Ex-Profi nun zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Der 15-malige Zweitligaspieler der Kickers Offenbach soll seine Erfahrung künftig aber nicht nur an die Mannschaft weitergeben, sondern auch unter Chefcoach Angelo Barletta ins Trainerteam (Torwarttrainer) einfließen lassen.

"Ich bin nun in einem Alter, in dem ich so langsam für die Zukunft planen muss", spricht der Keeper in einem Vereinsinterview über die Beweggründe für seine Rückkehr. Er sehe sich selbst noch eine Zeit lang aktiv Fußball spielen, aber wolle sich schon auf das Danach vorbereiten. Diese Kombination gepaart damit, auf einem sehr guten Niveau zu spielen, könne er in Alzenau wunderbar vereinbaren.

Der Neuzugang ist als Nummer eins eingeplant, aber auch der bisherige Stammkeeper Fabian Wolpert soll seine Einsatzzeit bekommen. "Ich bin hier hergekommen, um die Torhüter auszubilden und ihnen durch meine Erfahrung zu helfen, sie auf die nächste Leistungsebene zu heben. Mit Fabian sind wir so verblieben, dass auch er seine Einsätze in der Hessenliga erhält", so Endres über die Torwartpläne.