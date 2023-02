Profi-Erfahrung für Atlas: Ex-Duisburger Volkmer wechselt nach Delmenhorst

Namhafte Verstärkung für Atlas Delmenhorst: Dominik Volkmer, der in der Vergangenheit schon für zahlreiche große Vereine auf dem Rasen stand, unterschreibt einen zweieinhalbjährigen Vertrag beim SV Atlas.

In den Schlusssekunden des Wintertransferfensters hat der SV Atlas Delmenhorst noch einen richtig dicken Fisch an Land gezogen und Dominic Volkmer verpflichtet. Der gebürtige Bremer kommt mit einer Erfahrung aus 112 Spielen für Werder Bremen II, FC Carl Zeiss Jena und den MSV Duisburg in der 3. Liga, sowie zwei Einsätzen in der 2. Liga für Jahn Regensburg zum SV Atlas.

Aufgrund einer schweren Knieverletzung fiel Volkmer zuletzt lange aus und erhielt beim MSV Duisburg keinen neuen Vertrag mehr. Seit Sommer 2022 war er deshalb vereinslos. In Zusammenarbeit mit dem Trainerstab, sowie dem Phyio-Team befand sich der 1,94 Meter große Abwehrturm schon seit Oktober 2022 beim SV Atlas im Aufbautraining. Nach einer intensiven Reha ist der 26-Jährige nun wieder einsatzbereit und wagt in der Regionalliga den Neuanfang.

"Volkmer wohnt in Bremen-Strom und somit nur neun Kilometer vom Trainingsplatz weg. Er ist zu 100 Prozent ein Junge aus der Region, etwas was uns immer sehr wichtig ist", freut sich der Sportliche Leiter Bastian Fuhrken über den Last-Minute-Transfer.

Auch Volkmer blickt zuversichtlich in die Zukunft. "Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe. Durch die längere Zeit mit der Mannschaft glaube ich an die Qualität und die Ziele, die dieser Verein hat. Ich freue mich zudem sehr darauf, mich einzubringen und beim Erreichen dieser Ziele zu helfen."