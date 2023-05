"Professor" Bellarabi erleidet nächsten Muskelfaserriss

Bayer 04 Leverkusen hat die genaue Diagnose bei Karim Bellarabi bekanntgegeben. Dem 33-Jährigen kommt sie auf leidvolle Art nur allzu bekannt vor - und könnte zu einem bitteren Schlussakt führen.

Wenn Bayer Leverkusen an diesem Donnerstagabend bei der AS Rom antritt (21 Uhr, LIVE! bei kicker), fehlt einer wieder einmal: Karim Bellarabi hatte sich im Abschlusstraining am Mittwoch eine Muskelverletzung zugezogen und blieb im Rheinland.

"Er hat etwas im hinteren Oberschenkelmuskulatur gespürt. Wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist", hatte Trainer Xabi Alonso zunächst gesagt. Nun ist klar: Ein weiterer Muskelfaserriss verlängert die schier unendliche Verletzungshistorie des Flügeldribblers. Das kommunizierte die Werkself am Donnerstag. Die Saison von Bellarabi, dessen Vertrag nach zwölf Jahren in Leverkusen ausläuft, ist beendet.

Seit Jahresbeginn 2021 handelt es sich um seine achte muskuläre Verletzung. "Was Muskelfaserrisse betrifft, bin ich schon ein Professor", hatte Bellarabi Anfang 2022 mal selbstironisch gesagt. "Da kann ich schon ein Referat halten."