Professionalisierung bei den Frauen "wird noch dauern"

Noch immer können viele Handballerinnen nicht von ihrem Sport leben. Vor dem Final Four um den DHB-Pokal der Frauen sehen zwei Spielerinnen noch einiges an Handlungsbedarf.

Viele Frauen müssen auch im Jahr 2024 immer noch für Gleichberechtigung kämpfen, das gilt auch für die Handballerinnen. Noch immer können viele noch nicht von ihrem Sport leben. "Frauensport ist immer schwierig", meint Jana Scheib im Podcast Anwurf.

Die Spielerin der TuS Metzingen studiert wie viele anderen Kolleginnen auch neben dem Sport. "Es ist ein sehr großer Aufwand", schildert die Halbrechte. Kathrin Pichlmeier kann sich von dieser Extra-Belastung gleichzeitig aber auch was Positives abgewinnen. "Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad auch gut sein kann, dass man nebenbei auch was macht", berichtet sie im Podcast.

"Muss man abwägen": Scheib berichtet über Leben als Profi

Dennoch ist das Ziel klar, dass sich diese Situation bald verbessert. "Wir wollen profi-mäßige Bedingungen haben", erläutert die Spielerin des Thüringer HC. Dafür gilt es jedoch an einigen Stellschrauben zu drehen, damit die Professionalisierung gelingt.

An oberster Stelle steht dabei die Steigerung der Einnahmen durch Sponsoren, sodass die Vereine mehr finanzielle Möglichkeiten besitzen. "Ich kann mein Studium finanzieren, kann aber für die Zukunft keine riesen Beträge ansparen", sagt Scheib und ergänzt, "man muss dann abwägen, ob es sich noch lohnt."

Das dürfte bestimmt auch eine Rolle gespielt haben, dass Maren Weigel jüngst ihr Karriereende verkündet hat. Als 29-Jährige befindet sie sich eigentlich im besten Handballer-Alter und könnte durchaus noch einige Jahre spielen. "Es sind große Belastungen, die unsere Körper aushalten müssen und wir stellen Vieles in unserer Zeit als Leistungssportlerinnen hinten an", erklärt Weigel ihren Rücktritt.

Dyn als Glücksgriff für die HBF?

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Professionalisierung ist die Medienpräsenz. "Wir brauchen noch viel mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit", glaubt Pichlmeier.

Auch Scheib sieht auch noch einiges an Luft nach oben. So zeigt sie sich enttäuscht, dass das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei bei Sportdeutschland.TV nur hinter der Paywall zu sehen war. "Es sind nicht die besten Voraussetzungen", behauptet die 23-Jährige.

Viel Lob gibt es hingegen für die Liga bzw. Dyn, die sich die Sub-Lizenz für die HBF gesichert hat. "Das ist ein Riesenplus, weil Leute, die das Männer-Ticket haben, nun auch unsere Spiele sehen können", so Scheib. Darüber hinaus bietet der Streaming-Anbieter Formate wie "Auszeit HBF" an.

Olympia-Quali als Schub für den Frauenhandball?

Einen Schub könnte auch eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation geben. Erstmals seit 2008 kann die Nationalmannschaft wieder beim größten Sport-Event der Welt vertreten sein. Mitte April trifft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Neu-Ulm auf Montenegro, Slowenien und Paraguay - Sport1 und die ARD übertragen im Free-TV.

"Es würde dem Sport allgemein helfen, wenn wir mit der Nationalmannschaft gute Turniere wie jetzt bei der WM spielen und vielleicht sogar mal eine Medaille gewinnen. Da ist die Aufmerksamkeit auf einmal riesengroß, das hat man bei den Fußballerinnen gesehen", meint Scheib und sieht dabei eine Olympia-Teilnahme als "sehr wichtigen Zwischenschritt".

Die beiden Spielerinnen sind sich jedoch einig: Von heute auf morgen wird es keine rasante Besserung geben. "Wenn es später flächendeckend klappen wird, wäre das schön, aber für mich wird das knapp", sagt die 27-jährige Pichlmeier bezüglich eines Voll-Profitums. Denn: Das dürfte noch "einige Jahre" dauern.