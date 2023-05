Prömels Appell: "Ordentliche Spiele reichen nicht"

Die TSG Hoffenheim erlitt in Wolfsburg einen "unnötigen" Rückschlag im Abstiegskampf. Während Pellegrino Matarazzo mit dem Abwehrverhalten in entscheidenden Situationen haderte, forderte Grischa Prömel mehr Aggressivität.

Richtete nach der Niederlage in Wolfsburg bereits seinen Blick auf die Partie gegen Union: Grischa Prömel. IMAGO/Nordphoto

Die Ausgangslage von Hoffenheim war vor dem 32. Spieltag trügerisch. Einerseits hätte die TSG nach dem überzeugenden 3:1 gegen Frankfurt bestenfalls schon am Wochenende den Klassenerhalt festzurren können. Andererseits sollte bei einer Niederlage und einem Sieg von Bochum oder Stuttgart mindestens der Abstand auf den Relegationsplatz auf weniger als drei Punkte schrumpfen.

Letztgenanntes Szenario trat am Samstag eben ein. Die Kraichgauer verloren, Bochum bezwang Augsburg (3:2) und rückte auf einen Punkt an die TSG ran. Immerhin kam der neue Tabellen-16., Schalke, in München unter die Räder (0:6), sodass die Königsblauen zwei Punkte Rückstand auf 1899 haben.

Stuttgart besitzt morgen noch die Chance gegen Leverkusen es dem VfL gleich zu tun. Damit würde im schlimmsten Fall der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz also nur noch zwei Punkte betragen - die Warnung von Trainer Pellegrino Matarazzo, der im Vorfeld des Wolfsburg-Spiels von einer unveränderten Lage gesprochen hatte, wurde also bestätigt.

Die entscheidenden Szenen haben wir nicht gut verteidigt. Pellegrino Matarazzo

Dass sich die Lage im Keller für die Kraichgauer zuspitzte, war für den Coach "unnötig". Denn sein Team habe in Wolfsburg ein "ordentliches Spiel" gemacht. "Ordentliche Spiele reichen nicht. Wir müssen noch aggressiver sein, das Feld kompakter halten und noch besser in die Zweikämpfe kommen", gab Grischa Prömel allerdings auch zu. Im Hinblick auf diese Kritikpunkte tat der kurzfristige Ausfall von Dennis Geiger weh. Denn der 24-Jährige, der sich beim Aufwärmen am Rücken verletzt hatte, überzeugte im Zentrum zuletzt mit seinem giftigen Zweikampfverhalten.

An den entscheidenden Situationen hätte aber wohl auch der ehemalige U-21-Nationalspieler nichts ändern können. Denn beispielsweise resultierte das erste Gegentor aus Unachtsamkeiten der beiden Schienenspieler: Angelino ließ Ridle Baku völlig ungestört Flanke und Ihlas Bebou lief erst gar nicht mit Torschütze Jakub Kaminski mit. "Die entscheidenden Szenen haben wir entweder nicht gut verteidigt oder unsere Torchancen nicht genutzt haben", stellte Matarazzo gegenüber "Sky" fest.

Hoffenheim hielt Erfolgsdruck zuletzt stand

Damit dürfte er auch auf eine Aktion in der 57. Minute anspielen. Munas Dabbur hatte Maximilian Arnold den Ball geklaut und stand alleine vor Schlussmann Koen Casteels. Selbst ein Querpass auf den mitgelaufenen Christoph Baumgartner wäre möglich gewesen, stattdessen schoss er am rechten Kreuzeck vorbei. "Wir brauchen eine andere Schärfe in Sechzehner, um solche Spiele zu gewinnen", erklärte der TSG-Trainer mit Blick auf das gesamte Offensivspiel.

Der Abstand auf mindestens einen Verfolger ist also geschrumpft und damit einhergehend erhöhte sich erneut der Erfolgsdruck. Dass die TSG mit Druck umgehen kann, bewies sie allerdings in den vergangenen Heimspielen. Hertha, Schalke und zuletzt Frankfurt wurden in drei der vergangenen vier Partien in der PreZero-Arena bezwungen.

Nun gilt es, dies auch am kommenden Samstag gegen Union zu bestätigen. "Wir müssen uns gut auf Union Berlin vorbereiten. Aber es macht keinen Sinn, auf die anderen Plätze zu schauen. Sondern wir müssen im Kopf klar bleiben, fokussiert bleiben und dann Zuhause gewinnen", so Prömel.