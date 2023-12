Prömel: "Wir hatten Leipzig an dem Punkt"

Im siebten Vergleich mit einem Klub aus den Top Acht zieht Hoffenheim zum sechsten Mal den Kürzeren.

Auch in Leipzig unterstrich die TSG ihre nach wie vor starke Auswärtsbilanz mit einer couragierten Vorstellung, doch am Ende stellten sich die Gastgeber als zu gut heraus. "Mehr war nicht drin", resümierte realistisch Grischa Prömel, auch wenn Hoffenheim einer möglichen Wende sehr nahe war, als Anton Stach aus kurzer Distanz zum Kopfball kam, doch Leipzigs Keeper Blaswich, der bei Ozan Kabaks Ausgleich noch gepatzt hatte, verhinderte diesmal mit einer klasse Reaktion den erneuten Einschlag und den Führungstreffer für die Gäste (68.). "Wir hatten sie mal an einem Punkt, wo ich dachte, vielleicht können wir das Spiel drehen, aber dann kriegen wir das 1:2 und müssen etwas aufmachen, am Ende war es zu wild von uns", erklärte Prömel, "es war ein ordentliches Auswärtsspiel, leider hat es nicht gereicht."

Auch Trainer Pellegrino Matarazzo bescheinigte seiner Mannschaft eine über weite Strecken ansprechende Leistung, sprach aber auch die Defizite klar an. "Wir sind enttäuscht, aber die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht, es ist Vieles aufgegangen, was wir vorhatten, den Gegner so gut wie möglich zu kontrollieren im eigenen Ballbesitz und den Raum hinter unserer Kette gering halten und dem Gegner mit Kontern wehtun", so der 46-Jährige, "leider verlieren wir nach zwei Standardgegentoren und einem Konter, das tut natürlich weh."

Es bedeutete die sechste Niederlage im siebten Duell mit einer Mannschaft aus den Top Acht der Liga. Es fehlen der TSG Nuancen und Momente, um sich selbst zur Spitzenmannschaft zu erheben. "In einer Phase, in der du gut bist, eben nicht aufmachen und eine gute Restverteidigung haben", rät Matarazzo, "aber da waren wir zu weit weg vom Mann. Vielleicht war ein Spieler zu viel vorne, dann kannst du die Konter des Gegners auch verteidigen, aber wenn es zu großräumig wird, ist es schwer."

Allerdings schafft es auch nicht jeder Gegner, den vorhandenen Raum technisch derart stark zu nutzen wie Emil Forsberg. Zudem agierten die Hoffenheimer beim ersten Leipziger Treffer kurzzeitig in Unterzahl, weil der gerade in solchen Situationen resolute John-Anthony Brooks behandelt werden musste und im eigenen Strafraum fehlte. Insgesamt aber zeigte auch diese Partie, dass den tabellarisch weiter aussichtsreich platzierten Kraichgauern noch das gewisse Etwas abgeht.

Und so spiegelt auch die Statistik Licht und Schatten wider. Einerseits schoss die TSG seit dem 0:1 seinerzeit ebenfalls in Leipzig in den folgenden 19 Partien immer mindestens ein Tor, damit wurde der Vereinsrekord von Dezember 2016 bis Mai 2017 eingestellt. Andererseits: Hoffenheim verlor insgesamt in diesem Kalenderjahr am Samstag zum 17. Mal und stellte den Negativrekord von 2012 und 2015 ein.