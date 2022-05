Prömel: "Werde im Union-Trikot vor dem Fernseher sitzen"

Vor seinem letzten Spiel im Trikot von Union Berlin blickt Grischa Prömel zurück auf seine nun zu Ende gehende Zeit bei den Köpenickern - und versichert, zumindest an den Donnerstagen Union-Fan zu bleiben.

Am Samstag wird Grischa Prömel nicht zum letzten Mal im Stadion an der Alten Försterei den Rasen betreten. In der Partie der Eisernen gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wird der Mittelfeldakteur allerdings letztmals im Union-Dress einlaufen. Nach fünf Jahren in Berlin-Köpenick zieht es den 27-Jährigen zur TSG Hoffenheim, in deren Jugend und U 23 Prömel von 2013 bis 2015 am Ball war.

Prömel absolviert somit seine letzte Woche als aktiver Unioner, die Partie am Samstag wird für den laufstarken Mittefeldspieler sein 141. Pflichtspiel für den Klub aus dem Südosten der Hauptstadt sein. "Fünf Jahre machen schon etwas mit einem", sagte Prömel am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde, "wenn man die letzten Wochen sieht, wie die Fans einen pushen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich mir so etwas erarbeite, als ich vor fünf Jahren hier unterschrieben habe. Deswegen fällt es mir gar nicht leicht, Union Berlin zu verlassen."

Prömel: "Die Werte, die der Klub vermittelt, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin"

Die Union-Fans hat Prömel mit ins Boot geholt, als er sich für seinen Wechsel entschieden und diesen im Februar kundgetan hatte. Seitdem hat er seitens der Anhänger natürlich Worte des Bedauerns gehört, aber auch "sehr viele schöne Nachrichten und Worte bekommen". Von Fans, die ihm gedankt hätten, "dass ich Teil der Geschichte von Union war. Das ist mir sehr nahe gegangen, ich bin sehr dankbar für die Feedbacks."

Die Zeit bei den Eisernen hat dem blonden Dauerläufer viel gegeben. "Ich kam als unbekannter Zweitligaprofi in die Hauptstadt und gehe als Vizekapitän eines Bundesligisten, der sich zum zweiten Mal in Folge für Europa qualifiziert hat", sagt Prömel, der aber auch betont, dass Union ihm auch abseits des Fußballplatzes viel bedeute. "Die Werte, die der Klub vermittelt, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin", sagt Prömel.

Hoffenheim spielt nicht international, doch Prömel steht hinter seiner Entscheidung

Obwohl er bei Union "alles hat, was ich brauche", sucht der 1,84 Meter große und 78 Kilo schwere Mittelfeldakteur, der in dieser Saison in Trainer Urs Fischers 3-3-2-2-System als halblinker Achter gesetzt war, eine neue Herausforderung. "Ich habe den Vertrag in Hoffenheim unterschrieben und ich stehe voll dahinter", stellt er klar - auch wenn die TSG in den vergangenen Wochen aufgrund von acht Partien in Folge ohne Sieg in der Liga auf Platz acht zurückgefallen ist und den internationalen Wettbewerb verpasst hat.

Zu dem Zeitpunkt, als sich Prömel für den Wechsel entschied, lag Hoffenheim als Tabellenfünfter noch sehr aussichtsreich im Rennen um die Champions-League-Plätze, und die sportliche Perspektive erachtet Prömel bei der TSG weiterhin als gut. Außerdem will der gebürtige Stuttgarter Prömel wieder näher bei seiner Familie wohnen, die in der schwäbischen Landeshauptstadt lebt. Und finanziell dürfte sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer 2016 gegenüber Union sicher nicht verschlechtert haben. Eher im Gegenteil.

Ziel für den letzten Spieltag: Drei Punkte und "die beste Platzierung überhaupt"

Er wolle sich ein "Stück weit neu beweisen", so Prömel, auch wenn Hoffenheim in der nächsten Saison nun nicht international spielen wird. Dafür, so die Nummer 21 von Union, "können sich alle sicher sein, dass ich nächste Saison donnerstags im Union-Trikot vor dem Fernseher sitzen werde und den Jungs die Daumen drücke."

Ob die Eisernen wie in der vergangenen Spielzeit die Europa Conference League erreichen oder sogar in der Europa League vertreten sein werden, wird am kommenden Wochenende entschieden. Prömel wird bei Unions Heimspiel gegen Bochum "alles dafür tun, dass Union Berlin die beste Platzierung überhaupt erreicht". Darüber hinaus will der scheidende Mittelfeldrenner "die Woche noch genießen mit der Mannschaft. Ich habe selten so eine geschlossene und gut funktionierende Mannschaft gesehen, da kann ich sehr viel mitnehmen."

Was sportlich das Gebot der Stunde für den Samstag ist, steht für Prömel fest. "Wir brauchen drei Punkte. Mehr muss nicht passieren." Seine Familie und etliche Freunde werden nochmal vor Ort sein, "so viele Karten wie ich kriegen kann" will Prömel besorgen.

Für ihn selbst könnte die Saison noch mit einem persönlichen Bestwert enden. In der Spielzeit 2018/19, als Union aufstieg, erzielte Prömel sieben Treffer. In dieser Saison steht er jetzt schon bei sieben, könnte also eine neue Bestmarke aufstellen. "Acht Tore wären schon stark, aber ich feiere am Ende lieber mit der Mannschaft", betont er. Nämlich den Einzug in die Europa League. Und wenn Prömel dann das letzte Spiel als Unioner hinter sich hat, wird er aller Voraussicht nach auch noch die eine oder andere Träne vergießen.