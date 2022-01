Prömel und der geplante Doppelpack - Gießelmann wohl in die Charité

Erst Glück, dann fast schon ein wenig Pech - so könnte man den Spielverlauf des 2:2 von Union Berlin bei Bayer 04 Leverkusen aus Sicht der Köpenicker umschreiben.

"Ich habe zwei Halbzeiten gesehen: Eine schwache erste von uns. Da fehlte wirklich alles, was wir uns vorgenommen hatten und wir hatten echt Glück, das wir mit 1:1 in die Pause gingen und konnten uns sicher auch bei Andreas Luthe bedanken, der uns im Spiel gehalten hat. Da war Leverkusen nicht effizient", konstatierte Urs Fischer nach der Partie.

"Die zweite Hälfte war dann so, wie wir - und ich glaube auch die Jungs - uns das vorstellen. Da war Mut, Überzeugung, Aggressivität und Wille auf einmal da und die auch Bewegung ohne Ball hat funktioniert", meinte der Union-Trainer weiter.

Prömels Arbeit wird belohnt

Der vom Coach gelobte Keeper stimmte mit der Analyse seines Trainers überein: "Eigentlich war es ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, auch wenn wir nicht gut reingekommen sind. Mit den zahlreichen Kontergelegenheiten hätten wir auch gewinnen können", so Luthe, der sich mehrfach in der Partie sehr aufmerksam gezeigt hatte.

Neben Luthe stach bei den Eisernen natürlich Doppeltorschütze Grischa Prömel heraus, für den die beiden Treffer sein erster Doppelpack in der Bundesliga gewesen waren. Kein Zufall, sondern Planung: "Ich hatte es ich mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr Tore zu schießen, nachdem ich in der Hinrunde viele Chancen ausgelassen hatte. Man kann definitiv daran arbeiten. Die Trainer verlangen von mir auch, dass ich häufiger im Sechzehner auftauche", so der gebürtige Stuttgarter, der am Sonntag 27 Jahre alt wird.

Oberschenkelblessur bei Gießelmann

Wermutstropfen beim Remis in Leverkusen war für Union indes der Verletzung von Niko Gießelmann, der schon Mitte der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste. Es gehe in die Richtung einer muskulären Verletzung im Bereich des Oberschenkels, bestätigte Fischer. "Er wird sicher in die Charité gehen und es wird sich wohl morgen genauer angesehen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", so der Schweizer.