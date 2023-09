Prömel lobt Hoffenheims Teamgeist: "Wir gehen den Weg weiter"

Die TSG Hoffenheim schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Das 2:0 bei Union Berlin bedeutete den vierten Sieg in Serie, mit dem sich die Kraichgauer in der Spitzengruppe festsetzen.

Zwölf Punkte nach vier Partien - Hoffenheim hat einen prächtigen Start in die Saison hingelegt und zählt mit zur Verfolgergruppe von Rekordmeister Bayern München (13). Dies fußt laut Grischa Prömel auf Erfahrungswerten, wie er im Interview mit "Sky" feststellte: "Das letzte Jahr hat uns einiges gelehrt", sagte der 28-Jährige nach der Partie, "du bekommst in der Bundesliga nichts geschenkt, musst Woche für Woche hart arbeiten".

Bei der Rückkehr an alte Wirkungsstätte - der Mittelfeldspieler trug ab 2017 fünf Jahre das Union-Trikot - avancierte Prömel zum Torvorbereiter des 2:0, das Youngster Maximilian Beier erzielte und damit zum vierten Mal in Folge als Torschütze auf den Plan trat (38.). Zuvor hatte Andrej Kramaric die Kraichgauer vom Punkt in Führung gebracht und steht damit auch schon bei drei Treffern (22.).

Prömel: "Alle ziehen mit"

Die Effizienz im Angriff und vor allem die defensive Stabilität war der Grundstein zum vierten Dreier. Es sei schließlich nicht einfach, an der Alten Försterei zu bestehen, weiß Prömel: "Heute zu null, da kann man der ganzen Mannschaft nur ein großes Kompliment machen." Den Grund für die Erfolgsserie hat er auch ausgemacht: "Weil alle mitziehen, sich jeder reinwirft - deshalb gehen wir den Weg weiter."

Bis zur nächsten Bewährungsprobe dauert es nicht lang: Am Freitagabend eröffnen die viertplatzierten Hoffenheimer den 6. Spieltag gegen Tabellennachbar Dortmund, der einen Zähler weniger auf der Habenseite hat.