Prömel könnte ein Kader-Kandidat werden

Frohe Kunde für die TSG Hoffenheim gab es zuletzt von den verletzten Grischa Prömel und Dennis Geiger, als beide vergangene Woche ins Teamtraining eingestiegen waren. Dennoch ist erst einmal Vorsicht angeraten.

Könnte am Samstag in Leverkusen in den TSG-Kader zurückkehren: Grischa Prömel. IMAGO/TSG 1899 Hoffenheim