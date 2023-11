Prömel: Im Laufschritt zum DFB

Grischa Prömel oder Oliver Baumann? Macht ein Hoffenheimer bei den anstehenden Länderspielen die "TSG-Elf" im DFB-Dress voll? Prömel hat sich dabei im wahrsten Sinne des Wortes in die "Pole Position" gelaufen.

Im Kasten sind die Verhältnisse klar: In Abwesenheit Manuel Neuers ist aktuell Marc-André ter Stegen die unumstrittene Nummer eins und ob der Kürze der Zeit bis zur Heim-EM dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann jede Minute zum Einspielen mit ter Stegens Vorderleuten nutzen wollen. Daher ist es zumindest für die jetzige Abstellungsperiode unwahrscheinlich, dass Baumann der elfte Adlerträger wird, der zum Zeitpunkt seines DFB-Debüts im Kraichgau unter Vertrag steht.

Bis dato nämlich dürfen die Hoffenheimer in ihrer kurzen Bundesliga-Historie auf zehn Profis verweisen, die bei der TSG den Durchbruch bis hin zur DFB-Premiere schafften. Angefangen von Marvin Compper im November 2008 bis hin zu David Raum im September 2021. Ein Jahr zuvor hatte Ex-Bundestrainer Joachim Löw Baumann erstmals nominiert, doch auf dem Feld stand der TSG-Kapitän trotz weiterer Berufungen noch nicht und ob der eingangs geschilderten Situation im DFB-Tor spricht wenig dafür, dass sich dies in den Duellen mit der Türkei am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de) und Österreich (Di., 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ändert.

Stabilisator der TSG-Zentrale

Größere Chancen könnten sich da für Grischa Prömel auftun, wenngleich Nagelsmann den 28-Jährigen nach dem Aus Felix Nmechas (Hüftprobleme) lediglich nachnominiert hat. Eine folgerichtige Entscheidung. Nach seinem Knöchelbruch im November 2022 hat sich der Mittelfeldmann binnen kürzester Zeit erneut zum Stabilisator der TSG-Zentrale aufgeschwungen, darüber hinaus sprechen fünf Scorerpunkte eine klare Sprache.

Prömels wichtigstes Attribut: seine Laufstärke. Unter den Bundesliga-Profis, die mehr als die Hälfte der möglichen Spielzeit absolviert haben, führt der gebürtige Stuttgarter dieses Ranking an mit 13,07 Kilometern a 90 Minuten vor Lennard Maloney (13,05/1.FC Heidenheim) und den beiden Frankfurtern Hugo Larsson (12,79) und Ellyes Skhiri (12,77). Dass er auch bei den intensiven Läufen mit 829 an der Zahl auf Platz zwölf rangiert - Ligaprimus ist hier Maloney (985) - macht ihn im immer dynamischer werdenden Spiel zu einer echten Waffe, eben weil er diese weiten Wege nicht im Trab abspult.