Prömel fehlt Hoffenheim "bis auf Weiteres"

Hoffenheim verlor nicht nur sein Heimspiel gegen Union Berlin, sondern auch Grischa Prömel. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Verletzung des Innenbandes am rechten Knie zu.

Grischa Prömel gehört bei der TSG Hoffenheim zum absoluten Stammpersonal. Lediglich am 13. und am 18. Spieltag stand der 29-Jährige aufgrund von Sperren nicht in der Startelf, ansonsten begann er immer. Nun muss die TSG ausgerechnet in ihrer schwierigen Phase (seit acht Partien sieglos) auf den Mittelfeldspieler verzichten.

Wie der Tabellenneunte der Bundesliga am Sonntag mitteilte, zog sich Prömel im Spiel gegen seinen Ex-Verein Union Berlin (0:1) eine Verletzung "des Innenbandes am rechten Knie zu". Daher fehlt der gebürtige Stuttgarter, der in der laufenden Saison drei Treffer selbst erzielte und fünf vorbereitete (kicker-Notenschnitt: 3,74), den Kraichgauern "bis auf Weiteres".

Bereits in der 29. Minute war der Mittelfeldspieler am vergangenen Samstag ausgewechselt und durch Wout Weghorst ersetzt worden - ein offensiver Wechsel, der sich auf der Anzeigetafel nicht widerspiegelte. 1899 blieb trotz zwischenzeitlich vier nominellen Angreifer auf dem Feld gegen die Eisernen torlos.