Prömel ehrlich: "Ohne Nagelsmann würde ich hier nicht sitzen"

Grischa Prömel - Wie hast du in Esslingen das Surfen entdeckt?

„Ohne Julian Nagelsmann würde ich nicht hier sitzen.“ Warum der heutige Bundestrainer eine wichtige Rolle in seiner Karriere spielt, das erzählt uns Grischa Prömel, als wir ihn im Trainingszentrum der TSG 1899 Hoffenheim in Zuzenhausen treffen. Der Mittelfeldspieler verrät uns außerdem, warum seine erste Berufung zur A-Nationalmannschaft ein Moment ist, der für das ganze Leben bleibt, was der große Unterschied zum Trainingsalltag im Verein ist und warum er sehr nervös war. Darüber hinaus berichtet der 28-Jährige was ihn lange Zeit sportlich gepiesackt hat, warum er manchmal ziemlich verkopft ist und warum die Teilnahme an den Olympischen Spielen eine sehr lehrreiche Zeit waren. Warum bedeuten ihm Statussymbole gar nichts, was ist denn dann Luxus für ihn und warum schneidet seine Oma eigentlich heute noch alle Artikel über ihn aus? Prömel erzählt zudem über seine Kindheit mit 2 Brüdern, was es zu bedeuten hatte, wenn seine Mutter vom Balkon gepfiffen hat, warum seine Eltern die Brüder auch gerne mal am Strand „abgeladen“ haben und wie er das Surfen für sich entdeckt hat. Außerdem sprechen wir mit ihm über seine Unterstützung für den Para-Surfer Ben Neumann, wie der Kontakt entstanden ist und warum ihn seine Geschichte unglaublich inspiriert.