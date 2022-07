Prömel: "Auf dieser Position muss ich Tore machen"

Bei seinem ersten Anlauf in Hoffenheim blieb ihm der Durchbruch noch verwehrt. Umso entschlossener greift der Neuzugang von Union Berlin jetzt an bei der TSG.

Gleich bei seinem ersten Auftritt in der heimischen Pro-Zero-Arena in Sinsheim lieferte der mittlerweile 27-Jährige genau das, was von ihm erwartet wird: Präsenz und Torgefahr. "Auf dieser Position muss ich Tore machen, das ist klar", weiß Prömel, "auf der Acht sind diese tiefen Wege gefragt, und wenn ich die Bälle so schön vorgelegt bekomme, muss ich mich auch bedanken." Also verwertete er gleich zwei klasse Zuspiele von Pavel Kaderabek und Georginio Rutter und drückte die Bälle zum 1:2 und zum siegbringenden 3:2 über die Linie. Weil er eben diese Sprints zur richtigen Zeit in den gegnerischen Strafraum durchzieht.

"Ich probiere natürlich, meine Fähigkeiten bestmöglich einzubringen", so Prömel, "das ist eben die Körperlichkeit, die Wege und die Torgefahr, weil ich oft in der Box auftauche." Qualitäten, die etwa ein Mijat Gacinovic vermissen ließ. Mit Prömel erhält die TSG-Zentrale nun eine Aufwertung im Durchsetzungsvermögen in beide Spielrichtungen.

"Zwei Wunder-Tore bekommen"

"Es hat Spaß gemacht, und wir sind froh, dass wir das Spiel noch gedreht haben", erklärte Prömel, "am Anfang haben wir zwei Wunder-Tore bekommen, aber es spricht für die Moral der Mannschaft und die Mentalität, dass wir so ein Ding noch drehen." Zu Beginn schien die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart kommenden Sonntag im Pokal in Rödinghausen in die Hose zu gehen.

"Am Anfang haben wir nicht nur aus der letzten Reihe heraus zu viele Fehler gemacht, sondern auch in den vorderen Zonen auf den Achter-Positionen die Bälle nicht festgemacht und zu einfach verloren, weswegen wir dann auch zwei, drei Konter bekommen haben", analysierte Trainer André Breitenreiter, "auch die Restverteidigung war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das haben wir dann korrigiert in der ersten Pause. Gut, dass wir noch was korrigieren können, es wäre ein bisschen früh, wenn schon alles perfekt wäre."

Noch eine Woche, "um frisch und spritzig zu werden"

Auch wenn es hier und da noch hakt, "ich bin sehr optimistisch für die Saison, wir haben gut gearbeitet, konnten auch schon viel von dem zeigen, was der Trainer verlangt", erkennt Prömel, "wir ziehen alle an einem Strang. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber dazu haben wir noch Zeit und eine Woche, um frisch und spritzig zu werden, dann bin ich zuversichtlich, dass wir mit dieser Truppe viel Spaß haben werden." Prömel ist jedenfalls seinem im zweiten Anlauf angestrebten Stammplatz bei der TSG wieder zwei Schritte näher gekommen.