Problemstelle Außenverteidiger: Auch Lenz verletzt

Beim Champions-League-Auftakt gegen Sporting Lissabon (0:3) zog sich Eintracht-Linksverteidiger Christopher Lenz eine Oberschenkelverletzung zu und droht mehrere Wochen auszufallen. Das stellt Trainer Oliver Glasner vor neue Herausforderungen.

Schon zur Halbzeitpause war der Arbeitstag für Christopher Lenz beendet. "Er hat einen Stich im Oberschenkel gespürt. Ich gehe davon aus, dass er die eine oder andere Woche fehlen wird", sagte Glasner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Eine genaue Diagnose stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch aus und soll an diesem Donnerstag erfolgen. Lenz plagte sich schon über weite Phasen der vergangenen Saison mit verschiedenen Verletzungen herum, diese Pechsträhne setzt sich nun fort.

Das wird auch zum Problem für den Trainer. Denn dem von Juventus Turin ausgeliehenen Linksverteidiger Luca Pellegrini fehlt noch die Fitness für 90 Minuten, zuletzt pausierte der Italiener gegen Leipzig bereits wegen muskulärer Probleme. Glasner muss die Belastung nun sehr bedacht steuern, um das Risiko zu minimieren, auch noch den in der Vergangenheit verletzungsanfälligen Pellegrini mit einer Muskelverletzung zu verlieren.

Zumal abgesehen von Lenz zwei weitere Verteidiger aktuell nicht zur Verfügung stehen. Innen- und Rechtsverteidiger Almamy Toure wird wegen einer Sehnenverletzung vor der WM in Katar wahrscheinlich nicht mehr eingesetzt werden können, zudem fällt Neuzugang Aurelio Buta (Royal Antwerpen) wegen Komplikationen nach einer Knie-OP weiterhin aus. Auch der Portugiese weist eine beträchtliche Verletzungshistorie auf… Frankfurt verzichtete wegen der Verletzungen darauf, Toure und Buta bei der UEFA für die Champions League zu melden.

Aus der Not heraus: Jakic wurde umgeschult

Die Not führte dazu, dass Sechser Kristijan Jakic kurzerhand zum Rechtsverteidiger umgeschult wurde. Dass das keine optimale Lösung ist, zeigte das Spiel gegen Sporting. Hinzu kommt: Auch im defensiven Mittelfeld ist die Personaldecke dünn, Kapitän Sebastian Rode wird wegen Oberschenkelproblemen mindestens noch die Partie am Samstag gegen Wolfsburg verpassen. Alles in allem steht Glasner also vor einigen Herausforderungen in der Defensive. Eher früher als später wird wahrscheinlich wieder Außenverteidiger Timothy Chandler in der Startelf auftauchen. Der 32-Jährige kam in Bremen und gegen Leipzig zu Kurzeinsätzen, spielte in dieser Saison aber noch nicht von Beginn an.

Auch eine gelegentliche Änderung der Grundordnung bietet sich an. Die Ausrichtung im 4-2-3-1 ist nicht in Stein gemeißelt, Routinier Makoto Hasebe könnte bei einer Umstellung auf Dreier-/Fünferkette der Abwehr Stabilität verleihen. Dann käme wohl auch wieder Ansgar Knauff ins Spiel, der in der Rolle als rechter Schienenspieler in der vergangenen Rückrunde überzeugte.