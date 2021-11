Problemposition rechts hinten: Di Salvos Dauer-Engpass

Nicht erst der Platzverweis von Jean-Manuel Mbom verdeutlicht die Personalprobleme der deutschen U 21 - gerade hinten rechts.

Es war ein gebrauchter Tag für Jean-Manuel Mbom. Keine 20 Minuten hatte sein fünftes Länderspiel in der deutschen U 21 gedauert, da musste der Bremer schon wieder den Gang in die Kabine antreten. Neben drei Gegentoren und einem übersehenen Foulspiel an ihm vor dem 0:3 musste der als Rechtsverteidiger aufgebotene 21-Jährige auch einen Platzverweis nach einer Notbremse verkraften. Da hatte in der deutschen Hintermannschaft nicht wirklich viel funktioniert in Sachen Stellungsspiel, Kontersicherung oder Defensivzweikampf.

Am Dienstag, im letzten EM-Qualifikationsspiel des Jahres, wird Mbom also fehlen. Eine Lücke, die in Ingolstadt gegen Außenseiter San Marino (18:15 Uhr) sicherlich zu schließen sein wird. Grundsätzlich aber verdeutlicht sie den Notstand der aktuellen U-21-Generation auf dieser Position. Denn auch Mbom ist kein gelernter rechter Außenverteidiger - was man gegen Polen nicht nur durch seine Tempodefizite erkennen konnte. Trainer Antonio Di Salvo muss einen massiven Personalengpass moderieren, dabei löst eine Notlösung die nächste ab.

"Probleme in der Nachwuchsarbeit" - Das Warten auf Vagnoman

"Wir sprechen ja schon seit Jahren darüber, dass wir gewisse Probleme haben in der Nachwuchsarbeit auf gewissen Positionen", erklärt Di Salvo und ist zur Improvisation gezwungen, "wir müssen uns da etwas einfallen lassen. Zum Beispiel rechter Außenverteidiger, da haben wir aktuell wenig bis keine Alternativen." Der einzige wirklich auf dieser Position ausgebildete Spieler heißt Josha Vagnoman vom Hamburger SV. Doch der U-21-Europameister von 2021 ist verletzt und nach einer Muskel- und Sehnenverletzung im Oberschenkel erst wieder in der Aufbauphase.

Der zweite Kandidat, der diese Position zumindest früher spielte, ist der Gladbacher Jordan Beyer, "der aber ein Innenverteidiger und leider auch verletzt ist", so Di Salvo. "Auch Manuel Mbom mussten wir als Sechser oder Achter umfunktionieren, und auch Roberto Massimo ist eigentlich weiter vorne zu Hause. Da versuchen wir als Trainerteam, die beste Lösung zu finden." Der Stuttgarter Massimo hat rechts hinten im September in den Spielen in San Marino (6:0) und in Lettland (3:1) ausgeholfen.

Vor San Marino: Nicht nur Mbom reist ab

Insgesamt verdeutlicht die Vakanz ein Ausbildungsproblem hierzulande, dem der DFB gemeinsam mit den Klubs gegenzusteuern versucht. "Wenn wir über unser Projekt Zukunft sprechen, dann hat das schon seinen Sinn, weil wir auf einigen Positionen unterbesetzt sind und nicht das Potenzial haben, wie es eigentlich sein müsste", betont Di Salvo einmal mehr.

Gerade auch auf den anderen Abwehrpositionen ist wenig Breite in der Spitze vorhanden, was sich schon am Dienstag wieder niederschlagen könnte. Denn neben dem gesperrten Mbom ist auch Innenverteidiger Marton Dardai (krankheitsbedingt) von der U 21 abgereist.