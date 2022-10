"Problemfans werden sich auf den Weg machen": Eintracht stockt Sicherheitspersonal auf

Bis zu 2000 Anhänger aus Marseille werden zum Champions-League-Spiel in Frankfurt erwartet. Die Eintracht ist entsprechend gewappnet. Nach den Vorfällen im Hinspiel stehen auch Rachegedanken des SGE-Anhangs im Raum.

Die heftigen Ausschreitungen mit dem gegenseitigen Raketenbeschuss der Fanlager als absolutem Tiefpunkt beschäftigt Fans und Spieler sechs Wochen nach dem Hinspiel bei Olympique Marseille noch immer. "Das war für alle Spieler ein Schock, weil das zu viel war. Das hat nichts mit Fußball zu tun gehabt. Da waren Kriminelle auf beiden Seiten. Ich hoffe, dass ich so etwas nicht mehr erleben muss. Der Fokus der ganzen Mannschaft liegt nur auf dem Spiel. Wir hoffen wieder, dass es eine elektrisierende Stimmung wird wie in den letzten Heimspielen", berichtete Djibril Sow im Vorfeld der Partie am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Der Fokus der Verantwortlichen musste dagegen auch auf den Rahmenbedingungen liegen. Die Eskalation Mitte September in Frankreich hat darauf aber nur bedingt Einfluss genommen. "Es ist ein Spiel, wie es jedes andere gegen Marseille gewesen wäre. Als ein Hochrisikospiel wäre es auch eingestuft worden, wenn das Hinspiel friedlich verlaufen wäre", erklärte Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

Von den 2500 Karten, die dem Gast zugestanden hätten, wurden nur knapp 1800 abgerufen. Insgesamt wird mit bis zu 2000 Anhängern aus Frankreich gerechnet. "Es gibt eine relativ große Problemfanszene in Marseille. Davon wird sich sicher auch ein kleinerer Teil auf den Weg machen", so Reschke, der ankündigte: "Wir haben personell aufgestockt, um auch mit eigenen Kräften, sowohl den Kontrollen als auch den Fantrennungsgesichtspunkten Rechnung zu tragen." In Zahlen bedeutet das: Rund 1300 Ordner sind in und rund um die Arena im Einsatz - 400 mehr als üblich. Hinzu kommt ein Großaufgebot der Polizei.

Eine weitere Sicherheitsvorkehrung war, für das am Mittwoch um 14 Uhr stattfindende UEFA-Youth-League-Spiel beider Teams im Sportpark Dreieich keine Eintrittskarten zu verkaufen. "Wir wollten schlicht und ergreifend einen Nebenschauplatz vorsorglich aus dem Verkehr ziehen. Die Entscheidung fiel schon in der Woche nach dem Hinspiel", erklärte Reschke. Die U 19 darf sich trotzdem auf rund 400 Zuschauer freuen: Familie und Freunde von Spielern, Scouts, Journalisten und die Delegation von Marseille dürfen nämlich kommen.

Es ist kein Geheimnis, dass auch die Eintracht gewaltbereite Anhänger in ihren Reihen hat. Ob diese nach den Vorkommnissen im Hinspiel von Rachegedanken oder Wut getrieben werden? "Das steht natürlich im Raum", fürchtet Reschke und appelliert an die Fans.

Dazu bediente er sich eines Zitats des Eintracht-Fans, der in Marseille von einer Leuchtrakete getroffen wurde und verkündete in diesem Zusammenhang eine gute Nachricht: "Michael Brehl ist exakt heute aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen. Ich glaube, er hat es sehr treffend auf den Punkt gebracht, was die Erwartungshaltung ist. Dass wir hier eben nicht Marseille sind und dass Rache und Wut hier keinen Platz haben sollte, sondern wir uns hier von unsere besten Seite zeigen sollten. Ich bediene mich da ganz ausdrücklich seines Appells, denn wenn einer ein Recht dazu hat, zu dieser Vorauslage etwas zu kommentieren, dann sicher er als Opfer des Hinspiels."