Probleme mit der Lunge: Kimmich fällt bis Jahresende aus

Joshua Kimmich wird in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Der Bayern-Akteur muss mit Lungenproblemen vorerst aussetzen.

Kimmichs Isolation war nach einem negativen Corona-Test erst am Mittwoch für beendet erklärt worden, als die Bayern den erneuten Ausfall bekannt gaben. "Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren. Ich werde daher ein Aufbautraining absolvieren und kann es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein", wurde der 26-Jährige am Donnerstag zitiert.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Mittwoch vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (3:0) erklärt, dass Kimmich frei getestet sei und Untersuchungen folgen würden. "Ich kenne unseren Jo, der wird natürlich alles geben, um schnell wieder zurückzukommen", sagte Salihamidzic bei "DAZN", "aber wir müssen vernünftig sein." Man werde sich mit Trainer Julian Nagelsmann und den Ärzten zusammensetzen und entscheiden, was das Beste sei.

Seit rund vier Wochen hat Kimmich kein Spiel mehr bestritten, da er zunächst Kontaktperson war und sich dann mit Corona infizierte.

Kimmich fehlt damit für die restlichen drei Spiele im Jahr 2021. Am Samstag trifft der FCB auf Mainz 05, am 14. Dezember ist der Rekordmeister beim VfB Stuttgart gefordert. Das letzte Spiel steht am 17. Dezember gegen den VfL Wolfsburg an.