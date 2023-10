Probleme mit dem Visum: Rangnick-Einreise wurde zur Geduldsprobe

Wegen Problemen mit seinem Visum musste Österreichs Teamchef Ralf Rangnick lange auf die Einreise nach Aserbaidschan warten.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat am Sonntagabend bei der Einreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan eine Geduldsprobe erlebt. Wegen Problemen mit dem Visum mussten der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, fast vier Stunden am Flughafen in Baku verweilen. Erst um ca. 1.30 Uhr Ortszeit durften sie ins Land am Kaspischen Meer einreisen.

Laut ÖFB-Angaben waren die Visaprobleme zu diesem Zeitpunkt gelöst. Davor sei auch der Verband von Aserbaidschan eingeschaltet worden und habe unterstützend eingegriffen. Die Österreicher bestreiten am Montagabend (18.00 Uhr, LIVE! bei kicker) im Tofiq Bahramov Stadion in Baku ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wäre das Rangnick-Team für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.