Probleme? Für Schmidt gibt es nur Herausforderungen

Grundlagen legen, klingt erst mal harmlos. In Verbindung mit der intensiven Spielweise der Heidenheimer kann man sich ausmalen, dass das erste Trainingslager mit dem Schwerpunkt Fitness belastungstechnisch alles, nur nicht harmlos ist.

Aus Heidenheims Trainingslager in Südtirol in Nats/Schabs berichtet Chris Biechele

Siehe den Dienstag - da entfiel zwar die sonst in der Früh normalweise angesetzte Einheit, doch dafür hatte es die am Vormittag in sich: Sprints, mal kurz, mal länger, mal mit Passfolgen, mal ohne, dazu stete Richtungswechsel und Sprüngen - der Parcours mit seinen mehreren Stationen verlangte unter der an diesem Tag strahlenden und damit sengenden Sonne Südtirols fast eineinhalb Stunden lang allen alles ab. Deswegen folgt, nein musste förmlich am Nachmittag mit Rondo und einem Passwettbewerb ein Training aus der Abteilung Belastungssteuerung folgen.

Dass fast alle das Programm bislang nahezu komplett durchziehen konnten und auch beim sich den Ende entgegenneigenden Trainingslager kein Ausfall zu verzeichnen ist, entspricht guter Heidenheimer Tradition.

Keine muskulären Probleme trotz Müdigkeit

Als der FCH im vergangenen Jahr an gleicher Stelle ebenfalls die Grundlagen für die fantastische Saison legte, war dies ebenfalls der Fall - und dies, obwohl Trainer Frank Schmidt und sein Stab damals nach dem Aufstieg mit Blick auf das höhere Spieltempo der Vorbereitung im Vergleich zur 2. Liga deutlich mehr Intensität verordneten. "Dass wir, toi, toi, toi, wie im vergangenen Jahr trotz der sich bemerkbar machenden Müdigkeit keine muskulären Probleme zu verzeichnen haben, spricht für unsere Athletik-Trainer und unsere ganze medizinische Abteilung", hebt Schmidt hervor.

Generell muss er gegenüber dem vergangenen Jahr an die Trainingsgestaltung nicht mehr mit dem großen Schraubenschlüssel Hand legen, der kleine Schraubenzieher fürs Feintuning reicht. Der Auftakt mit den zwei englischen Wochen, bedingt durch die zwei Qualifikationsspiele für die Conference League, lassen grüßen. Und Schmidt & Co. tun alles dafür, dass es weiter geht mit der Doppelbelastung, das Vordringen in die Gruppenphase ist selbstredend das Ziel, auch wenn die Bundesliga laut Schmidt "Priorität" genießt.

Ich sehe keine Probleme, sondern nur Herausforderungen - und auf die freuen wir uns. Frank Schmidt

Dass ein Weiterkommen auch Fluch sein kann, davon will Schmidt ebenso wenig hören wie vom zweiten Jahr, dem nach landläufiger Meinung angeblich verflixten, obwohl rein statistisch gesehen die Abstiegsgefahr im Aufstiegsjahr deutlich höher ist. "Ich sehe keine Probleme, sondern nur Herausforderungen - und auf die freuen wir uns, auch wenn wir hoffentlich eine für uns ungewohnte Doppelbelastung managen müssen", betont Schmidt.

So gesehen könnte man die Tage im Hochtal über Brixen als gutes Omen werten, denn vor einem Jahr schaffte der Klub von der Ost-Alb im Nachgang mit den südlich vom Brenner gelegten Grundlagen den ihm nur von ganz wenigen zugetrauten Klassenverbleib.

Schmidt noch in der Rolle des Beobachters

Allerdings ist im jetzigen Trainingslager im Vergleich zu dem von 2023 doch einiges ganz anders: Das fängt damit an, dass Schmidt zum ersten Mal in seiner fast 18-jährigen Trainertätigkeit nicht das machen kann, was er so mag - und zwar höchst aktiv die Einheiten anzuleiten. Aufgrund seiner unumgänglichen Knöchel-OP zum Ende der vergangenen Saison muss er sich auf einem Stuhl sitzend in die Rolle des Beobachters schlüpfen, in seinem Fall allerdings nicht immer in die des stillen.

Dass sich dieser Zustand demnächst ändert, davon ist auszugehen. In gut einer Woche darf er, wenn der Befund dementsprechend ist, den klobigen Astronautenschuh ablegen - und dann sollte er wiederum zwei Wochen später die Krücken ins Eck stellen können.

Dass indes die Kadersituation eine andere ist, dürfte den FCH die ganze Saison über als Herausforderung begleiten. Blieb im vergangenen Jahr die Aufstiegsmannschaft zusammen, und musste somit "nur" ergänzt werden, so sind jetzt wieder "normale" Zeiten eingekehrt. Leistungsträger zu verlieren, gehört mit Ausnahme vom vergangenen Sommer nämlich zum FCH wie das Schloss als signifikantes Wahrzeichen zur Stadt.

Gewaltiger Umbruch: Acht externe Zugänge

Dieses Mal jedoch fällt der Umbruch mit acht externen Zugängen und einem aus der U 19 gewaltig aus. Ob die Neuen, insgesamt ein spannendes Paket mit viel Potenzial, im Verbund die passende sportliche Antwort auf den Weggang eines Tim Kleindienst, Eren Dinkci oder Kevin Sessa geben können, wird sich zeigen.

Die Grundvoraussetzung dafür? Natürlich die notwendige Physis, um den Heidenheimer Spielstil auf den Platz zu bringen - aber nicht nur, denn das Heidenheimer Plus seit Jahren ist es auch, als Prototyp einer verschworenen Einheit durchzugehen.

Dass wir direkt nach den medizinischen Tests nach Südtirol gefahren sind, ist dafür natürlich optimal. Patrick Mainka

Somit geht es in Südtirol auch darum, andere Grundlagen zu vermitteln. Und zwar die, wie der FCH in der Gruppe funktionieren möchte, und dies neben und auf dem Platz. Somit ist dieses Trainingslager nicht nur ein Intensivkurs in Sachen Kondition, sondern auch einer in puncto Kennenlernen und Teambuilding.

"Dass wir direkt nach den medizinischen Tests nach Südtirol gefahren sind, ist dafür natürlich optimal", sagt Innenverteidiger Patrick Mainka, der sich, ganz der vorbildliche Kapitän, um die Integration der Neuen kümmert. Sein erstes Urteil: "Bislang hat der Verein immer ein gutes Gespür bewiesen, welche Typen zu uns passen. Das ist ihm auch jetzt wieder gelungen."