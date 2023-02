Probleme beim Abschlusstraining: Leipzig droht Nkunku-Ausfall

RB Leipzig bangt vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City um Christopher Nkunku (25). Der Franzose konnte das Abschlusstraining vor dem Hinspiel am Mittwoch nicht vollständig absolvieren.

RB Leipzig kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City allenfalls eingeschränkt auf Rückkehrer Christopher Nkunku bauen. Der französische Topscorer, der am Samstag beim 3:0 in Wolfsburg nach dreimonatiger Verletzungspause (Außenbandriss im Knie) in der 69. Minute eingewechselt wurde, hat die Belastungen nicht komplikationslos weggesteckt.

"Christo konnte nur Teile des Trainings mitmachen, weil er muskulär reagiert hat nach dem Wolfsburg-Spiel. Müssen schauen, wie sich die Probleme entwickeln und ob er überhaupt dabei sein kann", sagte Marco Rose nach dem Abschlusstraining am Dienstag. Eine Startelf-Berufung schloss der Trainer aus. Mit Blick aufs straffe Programm in drei Wettbewerben wolle man "kein Risiko eingehen".

Trotz des Rückschlags bei Nkunku und des Ausfalls von Dani Olmo (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sieht Rose seine Mannschaft im Duell gegen den klar favorisierten Englischen Meister und Tabellenführer der Premier League keineswegs aussichtslos. "Ich arbeite mit tollen Jungs zusammen, denen ich morgen viel zutraue. Wir wollen gegen eines der besten Teams, die es gibt, unsere Chance suchen und die vielen Aufgaben, die sich uns stellen, versuchen zu lösen. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt und gut vorbereitet sind", so der Coach.

Routinier Emil Forsberg sieht es ähnlich. "Wir sind gierig, griffig und hungrig. Wir wollen auf dem Platz stehen und uns beweisen. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht", sagte der schwedische Mittelfeldspieler und fügte hinzu: "Es kann auch funktionieren."

Ein besonderes Augenmerk hat man in Leipzig am Mittwoch auf Erling Haaland. "Er ist ein fantastischer Stürmer, er macht seine Tore. Es ist schwer, ihn zu verteidigen. Wir müssen das als Team versuchen", forderte Forsberg. Rose, der nach Haalands Wechsel 2019 von Molde zu RB Salzburg ein halbes Jahr Trainer des Norwegers war, lobte vor allem die Mentalität des wuchtigen Mittelstürmers: "Man konnte schnell seine Qualitäten sehen. Wenn er das Tor sieht, wird er verrückt und will einfach das Tor machen."

Manchester City reiste am Dienstag ohne den angeschlagenen Kevin De Bruyne nach Leipzig, was nach Roses Einschätzung durchaus von Bedeutung ist. "Er ist neben den anderen Weltklassespielern nochmal Weltklasse, über ihn läuft schon sehr viel in dieser Mannschaft." Allerdings habe sein Kollege Pep Guardiola auch in der Breite einen herausragenden Kader: "Da wird dann auch de Bruyne durch Weltklasse ersetzt."

Dass RB gerade vor heimischem Publikum Europas Top-Teams schlagen kann, hat der Klub in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, zuletzt vor vier Monaten beim spektakulären 3:2 gegen Real Madrid. Am 7. Dezember 2021 bekamen auch Pep Guardiola und sein Team die Heimstärke der mit 2:1 siegreichen Leipziger zu spüren. Dominik Szoboszlai und André Silva sorgten damals für die Treffer, die Platz drei und das Überwintern in der Europa League sicherten.

Die Unterschiede zwischen jenem Fußball-Abend und morgen: Damals stand für Manchester, das bereits als Gruppensieger feststand und damit fürs Achtelfinale qualifiziert waren, kein Scheitern auf dem Spiel. Und damals waren wegen der Corona-Beschränkungen keine Zuschauer gelassen.

Rangnick wird verabschiedet

Diesmal ist die Arena natürlich ausverkauft, und diesen Rahmen nutzt man bei RB für die offizielle Verabschiedung von Ralf Rangnick. Der langjährige RB-Macher, der den Klub als Sportdirektor und/oder Trainer von der Regionalliga bis in die Champions League geführt hat, wechselte im Juli 2019 zunächst ins Fußball-Imperium von Red Bull und schied ein Jahr später ganz aus. Am Mittwoch will der Verein die großen Verdienste des 63-Jährigen, der heute Österreichischer Nationaltrainer ist, endlich gebührend würdigen. "Ralf hat an dem, was hier entstanden ist an sportlichem Erfolg, maßgeblichen Anteil", sagte Rose.