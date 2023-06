Probleme am Außenmeniskus: Demirovic erfolgreich operiert

Nach anhaltenden Knieproblemen musste sich Ermedin Demirovic einer Operation am Außenmeniskus unterziehen.

Ermedin Demirovic musste in der vergangenen Woche am Außenminiskus operiert werden. Wie sein Verein, der FC Augsburg, am Freitag mitteilte, ist die Operation gut verlaufen, sodass der Angreifer bereits mit ersten Rehamaßnahmen beginnen konnte.

Demirovic hatte laut Verein im Saisonendspurt über Beschwerden im Knie geklagt. Dennoch stand der 25-Jährige in den letzten sechs Saisonspielen der Augsburger jeweils in der Startelf (ein Tor) und konnte mit den Fuggerstädtern am letzten Spieltag trotz einer 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt feiern. Die anhaltenden Beschwerden hätten nun aber eine Operation nötig gemacht, hieß es in der Augsburger Pressemitteilung.

Demirovic reist nicht zur bosnischen Nationalmannschaft

Darüber, wie lange der Stürmer ausfällt, machte der FCA keine Angaben. Sicher ist jedoch, dass Demirovic die EM-Qualifikationsspiele der bosnischen Nationalmannschaft in Portugal (17.6, 20.45 Uhr) und gegen Luxemburg (20.6, 20.45 Uhr) verletzungsbedingt verpassen wird.