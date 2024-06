Problem mit langem Vorlauf: Frankfurter Rasen sorgt für Kritik

Erneut sorgt ein schlechter Rasen bei der EM für Kritik. Doch diesmal betrifft es das Grün im Frankfurter Stadion. Dort muss am Sonntag Deutschland gegen die Schweiz ran.

Gleich zu Beginn des Turniers hatte sich die Schweiz über ihren Trainingsrasen im Gazi-Stadion auf der Waldau beschwert und ist schließlich sogar zum VfB Stuttgart ins Robert-Schlienz-Stadion ausgewichen.

Die neuerlichen Beschwerden, die beim Spiel zwischen England und Dänemark (1:1) für alle im TV offensichtlich zu sehen waren, betreffen nun aber leider das EM-Stadion in Frankfurt. Da wird es kein Ausweichen geben und wieder hängt die Schweiz mit drin. Denn am Sonntagabend ab 21 Uhr (LIVE! bei kicker) spielt Deutschland dort gegen die Eidgenossen sein drittes Spiel um den Gruppensieg.

Dänen und Engländer hatten bei ihrem 1:1 am Donnerstag erhebliche Standprobleme erlebt. Die Folge: Der Platz war irgendwann voller Rasenfetzen. "Selbst wenn man mit Eisenstollen gespielt hat, war der Platz sehr rutschig. Es ist offensichtlich nicht der beste Platz", kritisierte Dänemarks Bundesliga-Profi Joakim Maehle (VfL Wolfsburg). "Wir hatten Schwierigkeiten, darauf zu rennen."

Problem hat einen langen Vorlauf

Das Problem kommt nicht ganz überraschend um die Ecke, denn als Grund für den Zustand werden die zwei im vergangenen November ausgetragenen NFL-Spiele (Chiefs vs. Dolphins und Patriots vs. Colts) herangezogen. Der eigens dafür verlegte Hybridrasen war nach den beiden Partien derart ramponiert, dass er wieder ausgetauscht werden musste. Aus Kostengründen entschied sich der Stadionbetreiber danach für die Verlegung eines Naturrasens, der wegen des Wintereinbruchs und der starken Niederschläge wochenlang unter Wasser stand.

Ob wir auf Rasen spielen oder auf Stein, egal, wir müssen gewinnen. Deniz Undav über den Frankfurter Problem-Rasen

Müller sprach von "Wahnsinn"

Nach dem Länderspiel gegen die Niederlande im März (2:1) hatte Julian Nagelsmann bereits von einem "katastrophalen Platz" und Thomas Müller von "einem Wahnsinn".

Mittlerweile hat die UEFA Maßnahmen angekündigt. "Es gibt einen detaillierten Instandhaltungsplan, um bestimmte Probleme zu beheben und die Qualität des Platzes vor den kommenden Spielen weiter zu verbessern", teilte der Dachverband am Freitag mit. Die UEFA habe schon im Vorfeld des Turniers "eng mit dem Platzteam in Frankfurt zusammengearbeitet, um optimale Spielbedingungen zu gewährleisten". Das ist offenbar aber nicht gelungen.

Undav scherzt

Drei Partien muss das Geläuf noch aushalten. Nach dem Spiel der DFB-Elf gegen die Schweiz am Sonntag (21 Uhr) folgt die Partie Slowakei gegen Rumänien am 26. Juni und schließlich wird am 1. Juli noch ein Achtelfinale in der hessischen Metropole über die Bühne gehen.

Im deutschen Team nahm es Deniz Undav mit Humor: "Ob wir auf Rasen spielen oder auf Stein, egal, wir müssen gewinnen."