Problem Afrika-Cup: Xabi Alonso will "kein Opfer" sein

Auch wenn Bayer 04 ab Januar womöglich fünf Profis für den Afrika-Cup abstellen muss, wehrt sich Xabi Alonso gegen die Opferrolle. Allerdings schließt Leverkusens Trainer Verstärkungen im Winter nicht aus.

Die Serie geht einfach immer weiter. Nach dem 5:1-Sieg in der Europa League gegen Molde FK und vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag steht Bayer 04 inzwischen bei 23 Pflichtspielen ohne Niederlage in dieser Saison, bei nur drei Unentschieden. Und das, obwohl Trainer Xabi Alonso gegen die Norweger nur drei Stammkräfte in die Anfangsformation berufen hatte.

Doch trotz einer starken zweiten Reihe, stellt sich natürlich die Frage, ob der Tabellenführer auch nach dem Re-Start weiter so traumwandlerisch sicher durch die Bundesliga stürmen wird. Schließlich drohen Xabi Alonso, während des Afrika-Cups (13. Januar bis 11. Februar) bis zu fünf Profis wegzubrechen: Die beiden nigerianischen Angreifer Victor Boniface und Nathan Tella, die beiden Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) sowie der marokkanische Stürmer Amine Adli.

Xabi Alonso sucht keine Ausreden - und weicht Transferfrage aus

Wird der Afrika-Cup also zum Stolperstein für Bayer 04? Xabi Alonso antwortet darauf relativ gelassen. "So ist der Spielkalender. Wir verlieren einige Spieler, aber wir haben gesehen, dass alle Spieler spielen können", erklärte er am Donnerstag mit Bezug auf den starken Auftritt seiner zweiten Reihe gegen Molde, "wir werden so entscheiden, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben. Ich weine nicht. Ich bin kein Opfer."

Podcast Wird Freiburg zum Dauergast in Europa? Der SC Freiburg überwintert trotz Niederlage in Europa. Außerdem: Fan-Boykott in der Liga, ein neuer Rekord bei Leverkusen und eine Enttäuschung für Gregor Kobel. alle Folgen

Alibis möchte der Baske erst gar nicht entstehen lassen. Was aber nicht bedeutet, dass Bayer im Winter-Transferfenster nicht auf dem Markt aktiv wird. So wich Xabi Alonso der Frage nach Winter-Zugängen am Freitag erst aus. "Ich denke jetzt nicht darüber nach", sagte er mit Blick auf die zwei noch ausstehenden Bundesligapartien vor Weihnachten, "ich denke jetzt nur über Eintracht und Bochum nach".

Doch dann schloss er Verstärkungen nicht aus. "Darüber sprechen wir Anfang Januar: Es kann sein, dass ich dann fünf Spieler verliere. Jetzt habe ich alle. Dann werde ich entscheiden. Wir schließen keine Tür, wenn es um eine Verbesserung geht."

Kader für Afrika-Cup werden Ende des Jahres gemeldet

Eine Aussage, die darauf basiert, dass erst Ende Dezember klar sein wird, welche Profis Bayer 04 zumindest im Januar fehlen werden. Müssen die Teilnehmer am Afrika-Cup doch kurz vor Silvester ihre Kader melden. Erst dann wird sich entscheiden, welches Ausmaß der personelle Aderlass durch das Turnier für Bayer 04 annehmen wird.

Und eine Aussage, die dazu passt, dass der kicker bereits am Donnerstag berichtete, dass sich Bayer für den Winter mit dem Thema Verstärkung speziell im Sturm beschäftigt. Da zum einen wegen des Afrika-Cups Mittelstürmer Boniface im Januar fehlen dürfte, und zum anderen hinter dem zweiten Torjäger der Werkself, Patrik Schick, trotz dessen starken Comebacks immer noch ein Fragezeichen steht. Denn nach über einjähriger Verletzungspause wird es für den Tschechen bestenfalls zu einer Punktlandung reichen, bis zum Wiederauftakt in Bestform und fit für regelmäßige 90-Minuten-Einsätze zu sein.