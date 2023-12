Problem Afrika-Cup: Rolfes schließt das Hintertürchen

Im schlechtesten Fall werden Bayer 04 ab Mitte Januar fünf Profis fehlen, weil sie für den Afrika-Cup abgestellt werden müssen. Zu einer Absage überreden, das ist für Simon Rolfes keine Option.

Will keine Überredungskünste anwenden: Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes IMAGO/Chai v.d. Laage

Dass Bayer 04 bis zu fünf Profis für den Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) abstellen muss, ist bekannt. Dass dies für den Tabellenführer eine deutliche Schwächung bedeuten würde, ist ebenfalls offensichtlich. Deswegen kamen zuletzt Gerüchte auf, dass Bayer den einen oder anderen Kandidaten zu einer Absage bewegen wolle.

Wenn sie nominiert werden, fahren sie auch hin. Simon Rolfes

Doch jetzt schließt Simon Rolfes dieses Hintertürchen. So stellt der Leverkusener Geschäftsführer unmissverständlich klar, dass der Klub nichts in diese Richtung unternehmen werde, um die die bevorstehende Schwächung zu mildern. "Wenn sie nominiert werden, fahren sie auch hin", erklärt Rolfes gegenüber dem kicker zu den fünf Bayer-Kandidaten.

Damit ist klar: Bayer wird keinen Duck auf einen seiner Profis ausüben. Würde dies doch auch eine mangelnde Wertschätzung dem Spieler gegenüber zum Ausdruck bringen. Schließlich käme ja auch kein Bundesligist auf die Idee, einen deutschen Spieler die Teilnahme an einer Europa- oder Weltmeisterschaft oder einem Argentinier die Teilnahme an der Südamerika-Meisterschaft auszureden.

Statuten sind eindeutig

Bayers Afrika-Cup-Profis Victor Boniface (Nigeria)

Nathan Tella (Nigeria)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Amine Adli (Marokko)

Odilon Kossounou (Elfenbeinküste)

Zudem geben die Statuten gar nicht die Möglichkeit her, so einfach für ein solches Turnier abzusagen. Da eine Abstellungspflicht besteht, müsste ein afrikanischer Profi schon seine Nationalmannschaftskarriere beenden, damit er bei einem Verzicht auf die Teilnahme von seinem Landesverband für die Dauer des Turniers nicht gesperrt werden könnte.

Ohnehin bleibt abzuwarten, welche Leverkusener Profi letztlich angefordert werden. So könnte beispielsweise Angreifer Nathan Tella dem hohen Angebot an Stürmern in Nigerias Kader zum Opfer fallen.

Allerdings debütierte der 24-Jährige in der Länderspielperiode im November für sein Land und könnte wie Victor Boniface (ebenfalls Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Amine Adli (Marokko) und Kossounou ein Ticket für den Afrika-Cup erhalten.

Wie Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München mit dem Handicap, das durch den Afrika-Cup und die Asien-Meisterschaft Anfang 2024 entsteht, umgehen, wie sie sich auf die Situation vorbereitet haben und welche Konsequenzen die beiden Titel-Konkurrenten auf dem Transfermarkt ziehen, lesen Sie am Montag in der Print-Ausgabe des kicker oder im eMagazine.