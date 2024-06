Probetraining erfolgreich: El-Zein unterschreibt in Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste von Abu-Bekir El-Zein geischert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hatte sich in der vergangenen Woche über ein Probetraining an der Elbe empfohlen.

Ein früherer deutscher A-Jugend-Meister schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Die Magdeburger stellten über ihre Vereinskanäle am Samstagmittag Abu-Bekir El-Zein als ihren achten Sommer-Neuzugang vor. Der 21-Jährige kommt ablösefrei vom SV Sandhausen aus der 3. Liga an die Elbe, wo er sich in der vergangenen Woche bereits über ein Probetraining empfohlen hatte. Über die Vertragslaufzeit des offensiven Mittelfeldspielers machte der Klub keine Angaben.

"Mit Abu bekommen wir einen ablösefreien Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen und denken, dass er mit uns den nächsten Karriereschritt machen kann", bewertet Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork die Verpflichtung von El-Zein. Auch FCM-Cheftrainer Christian Titz freut sich auf einen "entwicklungsfähigen und spielstarken offensiven Mittelfeldspieler".

A-Jugend-Meister und Erfahrung in der Youth League

Der gebürtige Essener El-Zein wurde zunächst beim früheren DFB-Pokalsieger Schwarz-Weiß Essen ausgebildet und schaffte 2018 den Sprung in die Nachwuchsakademie von Borussia Dortmund. Beim BVB absolvierte der Mittelfeldmann unter anderem 31 Partien in der U 19 (zehn Tore, fünf Vorlagen) und sammelte Erfahrung in der UEFA Youth League (neun Einsätze). 2022 gewann er zudem die deutsche A-Jugend-Meisterschaft mit den Schwarz-Gelben, beim 2:1-Finalsieg gegen Hertha BSC wurde El-Zein allerdings erst in der 88. Minute eingewechselt.

Im gleichen Sommer wechselte El-Zein in den Profibereich zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga, blieb den Kurpfälzern auch nach dem Abstieg in Liga drei treu und absolvierte in zwei Jahren beim SVS 47 Partien (drei Tore, fünf Assists). Nach dem Triumph im Badenpokal in der abgelaufenen Saison steht nun der Wechsel nach Magdeburg an.

Bereits am kommenden Mittwoch startet der 21-Jährige mit seinem neuen Klub ins Trainingslager im Allgäu, Testspiele gegen die Zweite Mannschaft des FC Bayern (5. Juli) und den FC Zürich (12. Juli) inklusive. Zuvor könnte El-Zein sein FCM-Debüt bereits am Dienstag gegen den Regionalligisten BFC Dynamo feiern.