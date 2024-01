Probespieler Holzweiler bekommt Vertrag bei Fortuna Köln

Kevin Holzweiler gehört ab sofort fest zum Kader von Fortuna Köln. Der zuletzt vereinslose 29-jährige Rechtsaußen trainierte bereits seit Dezember in Zollstock mit und zeigte dabei offenbar vielversprechende Leistungen. Zumindest sagt der Sportliche Leiter Matthias Mink in einer Meldung: "Kevin konnte sich in den letzten Wochen im Training und in den Testspielen gegen Siegen, Dortmund und Schalke bereits empfehlen. Einen Spieler wie ihn haben wir so aktuell nicht im Kader. Mit seinen Tempodribblings und seinen Steckpässen bietet er dem Spiel in engen Räumen erweiterte Möglichkeiten."