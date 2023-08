Pro und Contra Viererkette: Gut für Wirtz, aber schlecht für Frimpong?

Seit seiner Amtsübernahme Anfang Oktober setzte Xabi Alonso auf eine Dreier- bzw. Fünferkette. In der Vorbereitung schliff der Trainer aber das Spiel mit einer Viererabwehr ein, wofür es viele gute Gründe gibt - aber am Samstag gegen Leipzig auch nicht nur einen dagegen.

Das Ziel von Xabi Alonso in dieser Vorbereitung war klar: sein Team nicht nur mit dem neuen Schwerpunkt auf Ballbesitzfußball, sondern auch mit einem zweiten System neben dem 3-4-3 flexibler aufzustellen. Die Basis dafür: zwei Neuzugänge.

"Wir wissen um die Qualität unserer Außenverteidiger. Sie können mit einer Dreierkette oder in einer Viererkette spielen. Besonders Grimaldo, auch Arthur", erklärt der Trainer. Die beiden Neuen eröffnen Xabi Alonso erst die neue Variante. "Letzte Saison hatten wir nicht genug Möglichkeiten, mit einer Viererkette zu spielen", argumentiert der 41-Jährige, "dieses Jahr können wir mit der Qualität der Außenverteidiger entscheiden, welches System das richtige für uns ist."

Wobei der Baske betont, dass unabhängig von der Formation die grundsätzlichen Abläufe sitzen müssen: "Es gibt einige Prinzipien, die für uns wichtig sind. Dann geht es beim System um die Entscheidung für eine Phase oder ein Spiel." So auch am Samstag beim Ligaauftakt gegen Leipzig.

Alonso vor komplizierter Entscheidung

Neben den beiden neuen Außenverteidigern, von denen Grimaldo auf der bisherigen Problemposition links das Niveau deutlich anhebt, gibt es natürlich weitere Argumente pro und contra Viererkette. So bleibt abzuwarten, inwieweit Offensivverteidiger Jeremie Frimpong, der als Schienenspieler im 3-4-3 seinen Vorwärtsdrang ausleben konnte und ein Unterschiedsspieler war, rechts in einer Viererabwehr genauso viele Akzente setzt.

Zuletzt in der Generalprobe gegen West Ham (4:0) und im Pokalspiel bei Teutonia Ottensen (8:0) überzeugte der zu Beginn der Vorbereitung eher miesepetrig durch die Gegend laufende Spaßvogel allerdings. Doch der Niederländer gilt trotz einer Steigerung in Sachen Abwehrarbeit nicht gerade als defensivstark.

Frimpongs Stärken könnten also beschnitten werden, seine Schwäche im Rückwärtsgang potenziell stärker in den Fokus rücken. Für den Niederländer wäre das 3-4-3 sicherlich die bessere Variante. Auch sein Pendant Grimaldo auf der linken Seite, der allerdings bei Benfica in einer Viererabwehr stark performte, könnte seine Stärken in der Offensive als Schienenspieler (noch) besser einbringen denn als Linksverteidiger. Auch wenn er diese Rolle natürlich gut ausfüllen kann.

Klar ist aber auch, dass das derzeitige Personal die Positionen eines 4-2-3-1 oder auch eines 4-3-3 gerade in der Defensive insgesamt besser abdeckt als die eines 3-4-3 bzw. 3-5-2. Und Xabi Alonso selbst ist mit einem 4-3-3 groß geworden, in dem er meist als alleiniger Sechser fungierte, schätzt das Spiel mit einer Viererkette grundsätzlich, mit der er einen Offensivspieler mehr auf dem Platz hat.

Die Nr. 10 endlich wieder auf der Zehn?

Weiteres Pro-Argument für das 4-2-3-1: Jungstar Florian Wirtz, der im 3-4-3 gegen den Ball oft als falsche Neun oder linker Angreifer den gegnerischen Spielaufbau anläuft, bei Leverkusener Ballbesitz aber als freischaffender Künstler agiert, würde in der 4-2-3-1-Formation als klarer Zehner auf seiner Wunsch- und Idealposition spielen.

Defensiv wirkte Bayer jedenfalls auch im neuen System stabil. Ob dieses aber schon am Samstag beim Liga-Auftakt gegen den Mit-Bayern-Jäger RB Leipzig seine Feuertaufe erlebt, ist dennoch eher unwahrscheinlich.

Zwar gibt es viele gute Argumente für den Systemwechsel, aber auch mehr als ein Gegenargument, am 1. Spieltag nicht auf das "neue" System zu setzen. Denn gegen das stark durch das Zentrum angelegte, hochdynamische Spiel der Sachsen, gilt für viele Trainer eine Dreierkette als beliebtes Mittel, um nur möglichst kleine Schnittstellen in der Abwehrreihe anzubieten.

Dass zudem Amine Adli wegen einer Rotsperre ausfällt, spricht ebenfalls zu einer kurzzeitigen Rückkehr zum alten System, das Xabi Alonso in der Vorbereitung auch immer wieder mal spielen ließ. Denn zu dem derzeit zweifellos zu besten Elf gehörenden Adli verfügt der Trainer über keine gleichwertige Alternative im Kader. Was ebenfalls für das 3-4-3 spricht, in dem eine Offensivkraft weniger benötigt wird.