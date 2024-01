Pro-Lizenz-Lehrgang gestartet - mit Hachings Chefcoach Unterberger

Anfang der Woche hat der Pro-Lizenz-Lehrgang für Fußballlehrer beim Deutschen Fußball-Bund begonnen. Mit auf der Schulbank: Marc Unterberger von der SpVgg Unterhaching. Frauen fehlen in diesem Jahr.

Marc Unterberger verfügt bislang nur über die A-Lizenz und nicht über die vom DFB vorgeschriebene UEFA Pro-Lizenz. Daher musste sein Arbeitgeber, Drittligist SpVgg Unterhaching, bislang auch regelmäßig Geld an den Verband überweisen. Einmalig 10.000 Euro, seit dem 3. Spieltag 3500 Euro pro Spiel. Macht summa summarum 80.000 Euro, die für die Oberbayern bislang fällig wurden.

Präsident Manfred Schwabl hatte sich dessen bewusst dennoch für Unterberger entschieden, der den Verein als Nachfolger des zum DFB abgewanderten Sandro Wagner derzeit an der Seitenlinie anleitet.

Die Sache mit den Strafzahlungen hat sich nun erledigt, denn Unterberger gehört neben 16 weiteren Bewerbern zum aktuellen Jahrgang, der beim DFB die Pro-Lizenz anstrebt.

Nach dem Auswärtsspiel der Hachinger bei Viktoria Köln am Samstag war der 35-Jährige gleich am Rhein geblieben, wo der Lehrgang am Montag unter Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski startete. Nicht alle Termine finden in Präsenz statt, einige Einheiten werden auch online abgehalten.

Rettig bedauert, dass Frauen fehlen

Andreas Rettig bedauerte in einer Stellungnahme auf der DFB-Website, das in diesem Jahr keine Teilnehmerin mit an Bord ist. "Das ist ein großer Wermutstropfen", unterstreicht der DFB-Geschäftsführer Nationalmannschaften & Akademie: "Unsere Strategie 'Frauen im Fußball FF27' hat aber an der Basis bereits durch zielgerichtete Maßnahmen in den vorgeschalteten Ausbildungsstufen die Grundlage für die Zukunft gelegt, um die gezielte Entwicklung und Unterstützung von Trainerinnen stärker voranzutreiben. Das stimmt mich positiv, dass wir bald mehr Trainerinnen in der Pro Lizenz sehen werden. Das ist auch dringend nötig."

Die 17 Teilnehmer des 70. Pro-Lizenz-Lehrgangs auf einen Blick

Heiner Backhaus (Alemannia Aachen), Silvio Bankert (1. FC Magdeburg), Lars Barlemann (Hannover 96), Pascal Bieler (TSV Steinbach Haigner), Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück), Mads Buttgereit (DFB/Männer-Nationalmannschaft), Loic Favé (Hamburger SV), Jan Fießer (VfL Bochum), Kristjan Glibo (Eintracht Frankfurt), Tim Görner (FSV Frankfurt), Stefan Kleineheismann (SpVgg Greuther Fürth), Andreas Patz (SSV Jahn Regensburg), Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig), Merlin Polzin (Hamburger SV), Orest Shala (FC St. Gallen), Marc Unterberger (SpVgg Unterhaching), Marian Wilhelm (FC Viktoria Köln).