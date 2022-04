Pro & Contra: Sollte Freiburg Einspruch einlegen?

Nach dem Wechselfehler der Bayern in Freiburg diskutiert auch die kicker-Redaktion: Sollte der SC Einspruch gegen die Spielwertung einlegen? Ein Pro & Contra.

PRO

Natürlich reden wir über ein paar Sekunden, natürlich lagen die Bayern klar vorne, natürlich, natürlich, natürlich ... Aber gilt dieses natürlich nicht auch für vermeintlich aussichtslose Schüsse von der Mittellinie, für Ladendiebstahl im Tante-Emma-Laden ohne Kameraüberwachung, für rote Ampeln nachts mitten im Nirgendwo? Wozu gibt's Regeln?

Der Sport-Club sollte Einspruch einlegen. Was an sich schon absurd erscheint, weil ihm damit schuldlos der Schwarze Peter zugeschoben wird. Es geht nicht darum, jemanden zu übervorteilen oder abzustrafen. Es geht darum zu präzisieren, wie man mit solchen Fällen umgeht. Selbst wenn der Aufwand groß erscheint. So viel Zeit muss sein. Beim Stand von 1:3 war die Zeit für Freiburg knapp. Natürlich hätten Petersen und Co. keine zwei Tore mehr erzielt. Natürlich ...?

George Moissidis

CONTRA

Mal abgesehen von aller Juristerei: Fühlt sich in Freiburg irgendjemand ernsthaft um einen möglichen Erfolg gegen Bayern betrogen? Das lässt sich wohl ausschließen. Natürlich wäre es trotzdem das gute Recht des Klubs, Einspruch einzulegen. Um jede noch so minimale Chance am grünen Tisch zu nutzen, haarsträubende Gerichtsurteile gibt es schließlich immer wieder. Oder um den Anhängern zu dokumentieren, wirklich nichts unversucht zu lassen.

Die Freiburger haben aber genauso alles Recht der Welt, einfach gesunden Sportlerverstand walten zu lassen. Wie Nico Schlotterbeck, der Schiri Dingert direkt ohne jedes taktische Kalkül auf dessen Fehler hinwies. Fans, die Freiburg den Verzicht auf einen Einspruch vorwerfen würden, sollten sich lieber mal auf den Zustand ihres eigenen Sportsgeistes untersuchen lassen.

Thiemo Müller