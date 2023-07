Pro Clubs: Stuttgart gegen Würzburg live im Stream - und der frischgebackene Vizeweltmeister

Diesen Donnerstag ist Pro-Clubs-Tag. Wir holen einen Vize-Weltmeister sowie einen Weltmeister in den Stream, sprechen über die Nationalmannschaft und den Stand der Szene. Außerdem dabei: ein Ligaspiel live!

In Pro Clubs spielen gerade wieder die Nationalmannschaften. Es ist in der FIFA-Spielform längst nicht der einzige Punkt, der sie mit dem realen Fußball verbindet. 11 gegen 11 ist in EAs Fußballsimulation eine Herausforderung. Botschafter für den Modus, seine Ligen und das Nationalteam ist seit Langem schon unser Host Patrick Baur - heute ist wieder Pro-Clubs-Zeit bei uns im Stream. Und es ist einiges los.

Zusammen mit Weltmeister Marcel 'Fitzo' Fitzek hat Baur eine Show vorbereitet, die ab 19:30 auf Twitch startet. Zunächst steht die Liga auf dem Plan:

Würzburg gegen Stuttgart

Das reguläre Spiel zwischen den Pro-Clubs-Mannschaften der Würzburger Kickers und des VfB Stuttgart in der ProLeague Championship steht an. Auf dem Papier ist es ein Äquivalent von Bayern gegen Köln - in der ProLeague trennen die Teams fast 30 Punkte. Für beide Mannschaften geht es noch um einiges, die Tabelle ist in ihrem jeweiligen Abschnitt eng.

Baur holt vor dem Spiel die Vereinsmanager der beiden Klubs in den Stream zum Interview: Florian Gottwald und Sebastian Frost werden das Match zusammen mit Weltmeister Fitzek einordnen.

Einordnung ist sowieso das Stichwort, aktuell hadert die Community mit der Update-Politik von EA. Unsere beiden Pro-Clubs-Experten haben sich auch vorgenommen, den Stand der Szene und deren Entwicklungen zu diskutieren. Schließlich steht mit EAFC auch bald ein Umbruch für alle Spieler an.

Damit aber nicht genug: Wie erwähnt hat Team Germany - die deutsche Nationalauswahl - gespielt. In Finale ging es gestern gegen Spanien um den Weltmeistertitel. So viel sei schon verraten: In knappen Spielen konnte sich das deutsche Team nicht durchsetzen und muss sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Aber wie funktioniert so eine WM ohne den mächtigen DFB oder die FIFA dahinter? Baur hat Vizeweltmeister Dennis Bergelt eingeladen, den Teammanager der Mannschaft, den er natürlich auch fragen wird: Woran hat es gelegen?

Seid dabei heute ab 19:30 Uhr hier auf unserer Seite oder direkt im Twitch-Kanal von kicker eSport. Stellt eure Fragen in den Chat. Kann man zum Beispiel einfach Mitglied in einem virtuellen Klub werden? Fitzek und Baur kennen die Antwort!

