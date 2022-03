"Pro Clubs hat all die Dinge, die den Fußball ausmachen" - und noch mehr Vorteile

Steigt ein Fußballverein in den eSport ein, sehen das viele Fans erstmal kritisch. Eine Möglichkeit, beide Parteien zusammenzubringen bietet der Modus Pro Clubs in FIFA, meint Patrick Baur. Der hat gegenüber dem echten Fußball sogar noch Vorteile.

"Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht" - so beschrieb Journalist Marc Schwitzky im kicker eSport Talk das Standing des eSports bei vielen Fußballfans. Titel wie League of Legends haben generell ein Anerkennungsproblem, aber auch der eFootball hat es überraschend schwer.

Das liegt vor allem daran, dass im "normalen" FIFA nur ein Spieler am Controller sitzt, wie Patrick Baur meint: "Fußball ist Mannschaftssport, aber das in FIFA ist eben keiner. Es gibt kein Gefühl von Fußball, kein Zusammengehörigkeitsgefühl".

Vorteile, die der echte Fußball nicht bietet

Anders ist das im Modus Pro Clubs. Denn in diesem steuert jeder Spieler seinen eigenen Avatar, statt eine ganze Mannschaft. Das Besondere: Jeder Charakter kann nach Lust und Laune gestaltet werden - lange, bunte Haare sind da keine Seltenheit.

Die Attribute des virtuellen Kickers lassen sich zu Beginn nicht komplett zum Maximum einstellen. Hier gilt wie im echten Leben: Je mehr Praxis, desto besser werden die Fähigkeiten.

"Hier geht's um Taktik, Teambuilding, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung - all die Dinge, die den Fußball ausmachen", resümiert Baur.

Der Modus habe sogar Vorteile, die der reale Fußball vermissen ließe: "Es ist altersunabhängig, du kannst verschiedene Geschlechter zusammenbringen, Menschen mit Handicaps reinbringen, standortunabhängig Menschen zusammenbringen. Das geht auf dem echten Fußballplatz nicht."

"Kein Pay-to-win, keine CPU-Steuerung"

Pro Clubs lässt zudem häufig kritisierte Themen liegen. "Kein Pay-to-win, keine CPU-Steuerung", fasst der Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH die Vorteile weiter zusammen.

Vor allem die CPU-Steuerung steht Jahr für Jahr im Zentrum der Kritik. Zwar verspricht EA SPORTS bei Ankündigungen eines neuen Ablegers abermals eine verbesserte KI-Verteidigung, doch die Realität sieht anders aus. Häufig ist sie einen Schritt zu spät, hat eine schlechte oder gar keine Manndeckung.

Chance für noch unsichere Vereine

Vereine, die einen eSports-Engagement noch abwägen, könnte Pro Clubs eine Chance sein. All die Forderungen und Ideen die Bauer hat, sind allerdings nicht neu. Der Pro-Clubs-Modus ringt seit vielen Jahren mit genau diesen Thematiken.

Einige Vereine, wie der FC St. Pauli oder Hansa Rostock, haben die Idee aufgenommen, sogar ganze Ligen gibt es bereits über ein halbes Jahrzehnt lang. So ganz scheint der Funke nie übergesprungen zu sein. Das liegt vor allem daran, dass der Modus zwar schon seit 2011 existiert, aber von EA SPORTS nicht großartig beworben wird. Pro-Clubs-Turniere mit großer Reichweite, viele Neuerungen und Updates sind Fehlanzeige.