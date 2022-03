Pro Clubs: Deutsche Weltmeister wollen den Eurocup holen

Die deutsche Pro Clubs-Nationalmannschaft geht die Titelmission beim Eurocup 2022 der IPCC als Mitfavorit an, zum Auftakt in die Gruppenphase wartet Georgien.

Die ganz großen und medienwirksamen Titel werden auf internationaler Ebene im Rahmen des FIFAe World Cup oder des FIFAe Nations Cup ausgespielt. Im Zentrum dieser prestigeträchtigen Wettbewerbe steht der Ultimate Team-Modus (FUT) der FIFA-Reihe, der die mit Abstand meisten Anhänger um sich sammelt.

Abseits der prominenten Bühnen und des FUT-Geschehens werden aber auch andere FIFA-Pokale vergeben: Der Pro Clubs-Modus kommt mit seinem virtuellen 11vs11-Naturell dem realen Fußball am nächsten. Nicht wenige Experten sind davon überzeugt, dass Pro Clubs deutlich eSport-fähiger als FUT sei.

Gruppe mit Georgien, Belgien und Polen

Eine offizielle von EA SPORTS oder der FIFA durchgeführte Europameisterschaft existiert zwar noch nicht - die International Pro Clubs Community (IPCC) nimmt die Sache aber selbst in die Hand. Beim Eurocup wird die beste Pro Clubs-Nationalmannschaft des Kontinents gesucht, 16 Teams treten gegeneinander an.

Und wie auf dem realen Rasen erfolgt der Auftakt in Form einer Gruppenphase, über die sich die Länderauswahlen für die K.o.-Runden qualifizieren müssen. Für Team Germany ergab die Auslosung vom 11. März die Gruppengegner Georgien, Belgien und Polen - ein Weiterkommen wird definitiv erwartet.

Bootcamp für Training und Taktik

Immerhin tritt Deutschland als amtierender Weltmeister beim Eurocup an, 2021 sicherte sich das Team den Titel auf globaler Ebene. Die Pro Clubs-Nationalmannschaft gilt folglich automatisch als Mit-, wenn nicht sogar Top-Favorit. Diesen Status gilt es direkt zum Start am Mittwoch ab 20.30 Uhr gegen Georgien zu unterstreichen.

Obwohl die Strukturen im Pro Clubs-Kosmos hinsichtlich der Professionalität noch längst nicht denen der FUT-Szene gleichen, geht Team Germany nicht unvorbereitet ins Turnier: Am 12. März traf sich die Auswahl zum Bootcamp in der Saturn E-Arena XPERION in Köln, um zu trainieren und an den Taktiken zu tüfteln.

Europas Fußballelite virtuell versammelt

Neben der deutschen Mannschaft sind beim Eurocup sämtliche anderen großen Fußballnationen Europas vertreten: England, Italien, Frankreich, Spanien, die Niederlande, Belgien und Portugal greifen unter anderen nach dem Titel. Die Qualität ist hoch, die Konkurrenz groß - das Rennen dürfte ein enges werden.

Verfolgt werden können die Begegnungen der deutschen Pro Clubs-Nationalmannschaft übrigens live auf der Facebook-Seite von Team Germany oder auch dem Twitch-Kanal der Pro League. Diese stellt innerhalb der IPCC die deutsche Landesvertretung dar - aus ihr rekrutiert sich auch ein Großteil des Kaders für die Mission Europameister.