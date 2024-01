Pro Bowl als Trostpflaster für Amon-Ra St. Brown

Amon-Ra St. Brown hat die beste NFL-Saison seiner noch jungen Karriere hinter sich. Den Super Bowl haben die Detroit Lions aber verpasst, für den Deutsch-Amerikaner gibt es aber dennoch ein kleineres Event zum Abschluss.

Amon-Ra St. Brown darf doch noch am Pro Bowl teilnehmen. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver der Detroit Lions, der im Draft 2021 in der 4. Runde an 112. Stelle gezogen worden war, wurde für den verletzten A.J. Brown von den Philadelphia Eagles nachnominiert.

Das teilte das Football-Franchise aus der "Motor City" am Dienstag mit. St. Brown hatte bereits im vergangenen Jahr als Nachrücker an dem Event für die besten Football-Profis der Saison teilgenommen. Der Pro Bowl aus alten Tagen, als es zwischen nominierten AFC- und NFC-Spielern ein Showspiel gegeben hat, ist inzwischen passé. Vielmehr gibt es sogenannte "Pro Bowl Games" mit vielen verschiedenen "Skill-Veranstaltungen", in denen die Akteure ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Etwas Flag Football wird auch gespielt.

Neben Amon-Ra St. Brown darf auch Teamkollege Gibbs mit

Dass er vor einigen Wochen nicht direkt in den Pro Bowl gewählt worden war, ärgerte St. Brown, der eine starke Saison hinter sich hat. Mit 119 gefangenen Pässen für 1515 Yards und zehn Touchdowns hat St. Brown jeweils Karrierebestwerte aufgestellt. Nur zwei Spieler hatten mehr gefangene Pässe und Yards, nur drei Profis kommen auf mehr Touchdowns.

Für die Veranstaltung in Orlando im US-Bundesstaat Florida eine Woche vor dem Super Bowl ist auch St. Browns Teamkollege - Rookie-Running-Back Jahmyr Gibbs - nachnominiert worden. Er ersetzt Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers, der am Super Bowl teilnimmt.

Die Lions hatten am Sonntag mit einem knappen 31:34 gegen die 49ers nach deren famoser Aufholjagd verloren und die erste Teilnahme am Super Bowl verpasst. Seinen Anteil an der Niederlage hatte auch Detroits Head Coach Dan Campbell, der das inzwischen auch eingeräumt hat. Bei ein paar Fourth-Down-Entscheidungen war der Cheftrainer volles Risiko anstelle eines vermeintlich sicheren Field Goals für drei Punkte gegangen. Sein Kommentar: "Ich habe gezockt - und verloren."

Doch die Lions wollen zurückkommen, das hat am Vortag schon Amon-Ra St. Brown selbst kundgetan: "Wir sind hungrig, wir werden bereit sein. Wir haben viele gute Spieler, die richtigen Trainer, um im nächsten Jahr wieder hier zu stehen"."