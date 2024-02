Pro Bono: Was sind die effektivsten Meta-Taktiken in FC 24?

Manche Taktiken führen in FC 24 eher zum Erfolg als andere. Welche das sind oder dies in Zukunft sein können, erläutert FC-24-Coach Alexander 'Bono' Rauch im Livestream.

Fünferkette, tief stehen oder doch früh pressen? In FIFA respektive EA SPORTS FC setzen sich immer wieder Meta-Taktiken durch, die die Siegchancen erhöhen. In der neuesten Ausgabe von "Pro Bono" schaut sich FC-24-Coach Alexander 'Bono' Rauch an, was die effektivsten Spielformen sind und wie man diese auf der Gegenseite kontern könnte.

Außerdem analysiert Rauch die Taktiken von eSportlern und erklärt, warum sie ihre Strategien wählen. Nicht zuletzt geht der Blick auch in Richtung Zukunft. Welche Spielform könnte bald zu den effektivsten zählen? Diese Frage kommt zu einem guten Zeitpunkt, denn mit dem jüngsten Title Update hat EA SPORTS die Trivela-Schüsse abgeschwächt. Diese galten zuletzt als probates Mittel, um zum Torerfolg zu kommen.

Ihr wollt ein Rüstzeug für eine erfolgreiche Weekend League? Oder eure Erfahrungen und Ideen mit einbringen? Dann schaltet heute Abend um 19.30 Uhr auf Twitch oder kicker.de/esport ein, diskutiert im Chat mit und stellt eure Fragen!

Der Streamplan für den Februar. kicker eSport