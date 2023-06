Pro-Bono: Nach dem VBL Grand Final - Blick auf Saison und Wettbewerb

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch mit einem brandheißen Thema. Dieses Mal: Alexander 'Bono' Rauch hat sich Gäste vom Fach eingeladen und spricht über das VBL Grand Final und die Saison.

Ein Quartett um 'Bono' tritt zur VBL-Saisonanalyse an. kicker eSport

Die VBL-Saison 2022/23 hat ihren Abschluss gefunden: Antonio 'AntonioRadelja' Radelja ist neuer deutscher FIFA-Einzelmeister. Der Frankfurter setzte sich im VBL Grand Final am vergangenen Wochenende durch. Etwas überraschend, die Favoritenrolle hatten andere Spieler inne. Im Achtelfinale mussten einige der höchst gehandelten FIFA-Profis die Segel streichen - darunter der vorherige Titelträger.

Nach zwei Jahren mit der Finalpaarung Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen gegen Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin hat das VBL Grand Final in diesem Jahr für frischen Wind gesorgt. Und womöglich die Kräfteverhältnisse in eSport-Deutschland verschoben? Wie die abgelaufene Saison einzuordnen ist, bespricht 'Bono' mit seiner Gästerunde ab 19.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport.

Wehens magisches Dreieck wiedervereint

Zu ihr gehört Kevin Reiser, der als Leiter der eSport-Abteilung des Karlsruher SC am Wochenende selbst vor Ort war - und von seinen Eindrücken berichten wird. Mit Simon 'Bremo' Döring und Nico 'juiCe' Dernek sind zudem zwei ehemalige VBL-Spieler mit von der Partie, die genau wissen, wie sich der Kampf um die deutsche FIFA-Meisterschaft anfühlt. Wie hat sich der Wettbewerb seit ihren aktiven Zeiten verändert?

'Bono', 'Bremo' und 'juiCe' kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim SV Wehen Wiesbaden. Ob sie im kicker eSport Talk ebenso harmonieren wie am Controller? Der Blick geht außerdem nicht nur in die jüngere Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft: Womit ist für die kommende Saison zu rechnen? Welchen Stellenwert hat die VBL - und genügt dieser den Ansprüchen der offiziellen deutschen FIFA-Liga?

Ihr wollt Antworten auf diese Fragen? Ihr habt selbst weitere Fragen? Dann schaltet ein und löchert unsere Expertenrunde im Chat!

